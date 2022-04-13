Минобороны РФ: Сдалось в плен 1026 украинских солдат. Украина опровергает

Сообщения о том, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты сдались в плен, опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем TeIegram-канале: "Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности".

В Минобороны РФ рассказали подробности. Так, среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Facebook опубликовал пост, где говорит о том, что "в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие".

В понедельник, 11 апреля, на странице 36-й бригады в Facebook появилось видео, в котором морские пехотинцы пожаловались на отсутствие поддержки со стороны военного руководства Украины: "С нами больше никто не хочет связываться, потому что нас списали со счетов", - а также сказали, что готовятся к "последнему бою" за Мариуполь из-за нехватки боеприпасов и продовольствия:

"Мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться".

"Для некоторых из нас это означает смерть, а для других - попадание в плен", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что российская армия "оттеснила" и "осадила" украинские силы.

Полк "Азов", принимающий участие в обороне города, заявил в понедельник, что российские войска применили химическое оружие против военных и мирных жителей Мариуполя, сбросив его с беспилотного летательного аппарата.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий позже заявил, что химатака произошла над заводом "Азовсталь", который по-прежнему охраняют солдаты полка.

Президент Украины Владимир Зеленский признал в среду, что нет уверенности в использовании вещества.

С 1 марта российские военные заблокировали украинский портовый город Мариуполь, вызвав в городе гуманитарную катастрофу.