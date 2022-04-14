Полковник в отставке: Российские войска могут добиться "одной ощутимой победы" к 9 мая

"В район Донецка переброшена достаточно крупная группировка войск, способная бороться с русскими. Армии РФ абсолютно не гарантирована победа в этом регионе. Еще ничего не закончилось, все только начинается", - заявил полковник в отставке.

В целом превосходство в войне пока на стороне Украины, говорит Раев: "Украина доминирует, потому что им удалось разбить русских под Киевом и вернуть себе территорию на севере. России нигде не удалось прорвать линию обороны Украины. Единственные успехи у россиян были в первую неделю, но, в принципе, на этом все и закончилось".

Также Раев отметил, что российские войска могут добиться "одной ощутимой победы" к 9 мая.

"До 9 мая одна ощутимая победа, которой могут добиться российские войска - взятие Мариуполя. Битва на Донбассе к 9 мая не завершится. Город разрушен, много трупов, которые никто не собирает. Устраивать 9 мая парад в этом городе - аморально", - говорит Раев.