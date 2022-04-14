Чт, 14.04.2022
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Полковник в отставке: Российские войска могут добиться "одной ощутимой победы" к 9 мая

Bijušais Latvijas Sauszemes spēku komandieris, atvaļināts pulkvedis Igors Rajevs ФОТО: Ieva Čīka/LETA

И украинской, и российской сторонам сейчас предстоит крупное решающее сражение в Донецкой области. Об этом в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил бывший командующий Сухопутными войсками Национальных вооруженных сил (NBS) полковник в отставке Игорь Раев.

"В район Донецка переброшена достаточно крупная группировка войск, способная бороться с русскими. Армии РФ абсолютно не гарантирована победа в этом регионе. Еще ничего не закончилось, все только начинается", - заявил полковник в отставке.

В целом превосходство в войне пока на стороне Украины, говорит Раев: "Украина доминирует, потому что им удалось разбить русских под Киевом и вернуть себе территорию на севере. России нигде не удалось прорвать линию обороны Украины. Единственные успехи у россиян были в первую неделю, но, в принципе, на этом все и закончилось".

Также Раев отметил, что российские войска могут добиться "одной ощутимой победы" к 9 мая.

"До 9 мая одна ощутимая победа, которой могут добиться российские войска - взятие Мариуполя. Битва на Донбассе к 9 мая не завершится. Город разрушен, много трупов, которые никто не собирает. Устраивать 9 мая парад в этом городе - аморально", - говорит Раев.

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