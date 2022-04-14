В Украине арестовано имущество "кума Путина" Медведчука

Мерой пресечения Медведчуку суд назначил содержание под стражей.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе объявил об аресте Медведчука после того, как тот бежал из-под домашнего ареста после начала военного вторжения России в Украину. Зеленский предложил России обменять Медведчука на захваченных украинцев, но власти РФ отвергли эту возможность.
Среди арестованного имущества оказались:
- 26 автомобилей,
- 30 земельных участков,
- 23 дома,
- 32 квартиры,
- 17 паркомест,
- моторная яхта.
Арестованы также доли в уставных капиталах 25 компаний, владельцем и выгодополучателем которых является Медведчук или его жена Оксана Марченко.
Сама Марченко записала видеообращение, адресованное президенту Турции Реджепу Эрдогану, с просьбой содействовать освобождению мужа. По ее словам, его "незаконно удерживают в неизвестном месте в качестве заложника".
Медведчук считается самым влиятельным политическим союзником России в Киеве.
Он выступает за более тесные отношения с Москвой и называется в украинских СМИ "кумом Путина", поскольку президент РФ, по некоторым данным, является крестным отцом дочери Медведчука.
В Украине он заслужил осуждение за продолжение ведения бизнеса в России, когда в 2014 году эта страна аннексировала Крым и дестабилизировала ситуацию в Донбассе.
В прошлом году Медведчуку сообщили, что он подозревается в государственной измене и финансировании терроризма и приговорили его к постоянному домашнему аресту. 27 февраля он сбежал, но был пойман.
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