Заявление Репше о том, что у Латвии самая слабая система ПВО в Европе, необоснованно

В публикации Эйнар Репше призывает министерство обороны открыть счет для пожертвований, чтобы Латвия могла приобрести современные системы противовоздушной обороны.

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"Не думаю, что можно проводить осмысленное сравнение лучшей и худшей системы ПВО в Европе", - порталу TVNET пояснил Энтони Лоуренс, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности, который базируется в Эстонии. Он отмечает, что силы противовоздушной обороны необходимо рассматривать в контексте общих оборонных возможностей, а именно: упора в военном секторе на структуры противовоздушной обороны, размера страны, ее военного бюджета, общей экономической ситуации и многих других аспектов.

Кроме того, стоит принять во внимание, что страны не раскрывают в полной мере свои оборонные возможности, поэтому по объективным причинам проводить подобные сравнения между странами не представляется возможным.

Согласно недавней оценке Международного института стратегических исследований Military balance, в теории Латвия и Португалия имеют примерно равные возможности ПВО - один воздушный батальон, оснащенный системами ракет земля-воздух, подчеркивает исследователь.

В то же время Лоуренс добавил, что нельзя провести сравнения между странами, не зная деталей, какие противовоздушные силы им необходимы.

В прибалтийском контексте возможности противовоздушной обороны Латвии и Эстонии примерно одинаковы, а лидирует Литва. Об этом свидетельствует тот факт, что Литва стала первой балтийской страной, которая в 2019 году приобрела Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности NASAMS III. Лоуренс отмечает, что в Балтии именно Литва взяла на себя инициативу в развитии возможностей противовоздушной обороны, но в целом возможности стран относительно схожи.

В принятой в 2020 году Концепции государственной обороны говорится, что "при сохранении нынешнего уровня финансирования обороны можно развивать только самые необходимые возможности, поэтому развитие таких сил, как противовоздушная оборона средней дальности, активная защита морских акваторий и дальняя непрямая огневая поддержка будет возможно только в долгосрочной перспективе".

"ПВО состоит из трех элементов - радаров, показывающих картинку, управления и вооружения или перехватчиков. В настоящее время Национальные Вооруженные Силы обеспечивают ПВО только ближнего действия с системами RBS-70 и Stinger", - пояснила глава пресс-службы Министерства обороны Анете Гнезе.

Хотя она добавляет, что защиту балтийского воздушного пространства также обеспечивает патрульная миссия НАТО, которая при необходимости может стать миссией ПВО.

Министр обороны Артис Пабрикс в декабре в интервью порталу TVNET отметил, что приобретение соответствующих систем ПВО является одним из основных долгосрочных приоритетов, но в настоящее время для этого не хватает достаточных финансовых ресурсов. Лоуренс заявил, что воздушные системы защиты средней дальности очень дорогие и не все страны могут их себе позволить. Однако отсутствие таких систем не обязательно свидетельствует об отсутствии сил ПВО, отмечает исследователь.

После развязанной Россией войны в Украине, правительство Латвии концептуально поддержало увеличение финансирования обороны до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году. В первом чтении это решение поддержала и Бюджетная комиссия Сейма.

Минобороны признает недостаток противовоздушной обороны в Латвии, поэтому одним из направлений, куда планируется вложить выделенные дополнительные средства является именно закупка систем ПВО.

В то же самое время Гнезе отмечает, что альянс НАТО способствует совершенствованию совместных возможностей противовоздушной обороны Латвии и стран Балтии. Кроме того, наблюдение за воздушным пространством в Латвии также находится на хорошем уровне. "Это важная часть противовоздушной обороны, поскольку она обеспечивает обнаружение и идентификацию воздушных целей", - пояснила Гнезе.

TVNET пытался связаться с Репше, чтобы выяснить, на какие информационные источники он опирался в своем заявлении, однако политик не отозвался.