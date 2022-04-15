Зеленский раскритиковал Макрона и опроверг "исторические корни" Украины с Россией

Зеленский сказал, что "в древнем Чернигове, которому более 1000 лет, видели множество войн и завоевателей. Но пришла Россия. Она пришла с худшим, что когда-либо переживал Чернигов со времен X века - со времен Руси, на которую Россия когда-то претендовала. Миф этот сейчас тоже сожжен. Россия не уничтожила бы себя - это сделали чужие. Ордынцы и прочие завоеватели. Вот, что сегодня пришло на нашу землю. И воюют они точно так же - чтобы грабить и смеяться", - заявил Зеленский.

Зеленский в среду, 13 апреля, обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он уклоняется от использования термина "геноцид" в связи с зверствами России на Украине и называет русских и украинцев "братскими народами". "Такие вещи очень болезненны для нас", - сказал Зеленский.

Макрон в среду отказался называть действия России на Украине геноцидом против украинцев.

Он сказал, что стоит проявлять осторожность при использовании термина "геноцид", тем более что "украинцы и русские - братские народы". Термин "братский народ" часто используется в российской пропаганде, чтобы подчеркнуть якобы тесные связи между странами.

Путин использует тезис о "братских народах" для спекуляций в СМИ и в переговорах с зарубежными политиками.

Перед полномасштабным вторжением в Украину Путин написал несколько псевдоисторических статей, в которых утверждалось, что Украина создана Лениным и что украинского народа "не существует". Путин называет граждан России "славянами", а граждан России, Беларуси и Украины - "одной нацией".

Путина не смущает тот факт, что современная Россия в значительной степени является территорией бывших кочевых племен Золотой Орды. Он также не упоминает Голодомор и репрессии против украинцев в ХХ веке, а также попытки украинского народа создать государство, свободное от влияния Москвы.

Путин называет Крым "древней" российской территорией, но не упоминает Кубань и другие российские территории на границе с Украиной, которые в начале ХХ века считались украинскими землями.