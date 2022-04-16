В России блокируют сайты The Moscow Times и Radio France Internationale

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попала главная страница русскоязычной версии The Moscow Times, а также публикация об омоновцах Хакасии: "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой".

По данным интернет-газеты, омоновцы не только не хотели выезжать за пределы России, но и выразили свое возмущение лично высокопоставленному генералу Национальной гвардии. После чего отправились назад в Хакасию.

Англоязычная газета The Moscow Times основана в 1992 году. Издание запустило русскую службу в 2022.

С тех пор, как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, в том числе такие популярные СМИ, как "Радио Свобода", Русская служба BBC, "Медуза" и "Deutsche Welle".

Роскомнадзор также заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram.

Кроме того, стало известно о блокировке сайта Radio France Internationale (RFI). У RFI тоже есть русская версия, но она находится по тому же адресу, что и международная. Роскомнадзор заблокировал доступ сразу ко всему изданию.

Редакция Radio France Internationale сообщила, что Генпрокуратура требовала закрыть доступ к статье под названием "Le Figaro: "Российские солдаты насиловали женщин после того, как убили мужчин".