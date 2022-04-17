Филипп Киркоров прервал молчание

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга", - написал Киркоров.

Он обратился к европейским политикам, чтобы они посмотрели, что происходит в Украине.

"Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOX News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?!" - спросил Киркоров.

Он отметил, что человек и человеческое отношение - это для него "высшая и непоколебимая ценность, качество, требование". Ему не приемлемы пытки, физические и моральные унижения".

"Вне зависимости от позиции или контекста дня никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком - несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", - отметил Филипп Киркоров.

Артист потребовал от европейских политиков немедленно подключиться и "вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование": "Я искренне надеюсь, что чистый разум и человеколюбие возобладают, что мои слова смогут зародить хоть каплю здравой мысли. И все наконец-то услышат друг друга!".

Ранее Оксана Марченко, супруга украинского политика Виктора Медведчука, о задержании которого 13 апреля объявили власти Украины, дала пресс-конференцию в Москве.

Марченко заявила, что власти Украины преследуют Медведчука по политическим мотивам, а его побег (Медведчук был приговорен к домашнему аресту) был сфабрикован Службой безопасности Украины.

"Отсутствие доказанных обвинений и невозможность реального рассмотрения дела Виктора и подтолкнули СБУ сфабриковать его побег и арестовать", - сказала Марченко.

Сославшись на слова советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о возможном обмене Медведчука, а также на изображения мужа и его охранника после задержания, супруга политика выразила уверенность, что Медведчука и его арестованных соратников пытают.