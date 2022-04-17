RIGA IFF начал благотворительную акцию показа фильмов онлайн

Для просмотра будут доступны две яркие украинские работы - молодежная драма Катерины Горностай "Стоп-Земля", получившая на Берлинском кинофестивале приз Generation 14plus, а также "Атлантида", постапокалиптическая антиутопия Валентина Васяновича, признанная лучшей в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты". Оба фильма можно будет просмотреть в удобное время на стриминговой платформе фестиваля в интернете: online.rigaiff.lv.

"Стоп-Земля" с высокой степенью реализма отражает повседневную жизнь украинской молодежи после Майдана, сочетая хорошо обученных актеров-любителей и скрупулезную режиссуру. История киевлянки Маши, живущей секретными вечеринками и сплином между уроками в школе, которая делает первый шаг в сторону своей симпатии: наэлектризованная картина молодости, игриво балансирующей на пересечении множества серьезных тем.

"Атлантида" - заявка Украины на приз Американской киноакадемии ("Оскар") в 2021 году - следит за Сергеем, ветераном войны с посттравматическим стрессовым расстройством, который пытается найти себе место в Восточной Украине 2025 года, от которой после войны с Россией осталась грязная, отчаянная пустошь. Лучик надежды в жизнь ветерана привносит Катя - активистка, занимающаяся опознанием жертв войны. Фильм, вышедший в 2019 году, с болезненной точностью олицетворяет физическую и эмоциональную реальность, которая воцаряется после войны (которая, как видно, является не только плодом воображения).

Выбор в пользу благотворительной организации "Голоси дітей" помогли сделать авторы фильмов. Уже с 2015 года она оказывает психологическую и психосоциальную поддержку украинским детям. Во время войны организация "Голоси дітей" помогает украинским семьям эвакуироваться из зон боевых действий, а также оказывает первую психологическую помощь пострадавшим. RIGA IFF пожертвует 100% доходов, собранных в ходе благотворительной акции - за период с 14 по 30 апреля.

Foto: Открытие международного кинофестиваля Riga IFF