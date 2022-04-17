Наталья Фриске устроила первую фотосессию для новорожденной дочери
35-летняя Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Ранее она тоже была какое-то время солисткой "Блестящих". 8 апреля она родила дочь, о чем рассказала в соцсетях.
35-летняя Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Ранее она тоже была какое-то время солисткой "Блестящих". 8 апреля она родила дочь, о чем рассказала в соцсетях.
На своей Instagram-старнице Наталья рассказывала как проводит время, делилась снимками с округлившимся животом. Фриске призналась, с отцом ребенка по имени Александр рассталась.
Девочка дали необычное имя Луна. Наталья с малышкой находится дома у родителей.
В Instagram Наталья показала, как устроила первую фотосессию для Луны. Она поделилась трогательными кадрами.
Ранее в соцсетях Наталья делилась обнаженными снимками с прозрачными крыльями за спиной. Фолловерам она призналась, что хотела оставить в секрете радостное событие, но информация просочилась в Сеть.
"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая "пресса" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить... Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже", - писала она.
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