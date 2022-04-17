Наталья Фриске устроила первую фотосессию для новорожденной дочери

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая "пресса" не может жить спокойно, нужно обязательно влезть своими грязными языками и все испортить... Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже", - писала она.