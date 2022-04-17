Шоу "Что? Где? Когда?" покинули ведущие игроки и Дмитрий Брейтенбихер

Вера Рабкина сообщила о своем решении в соцсетях:

"Мне всегда казалось, что некоторые вещи настолько очевидны, что их не стоит озвучивать, но за последние дни я услышала много мнений о важности публичных высказываний. Этот год будет первым за последние 14 лет, когда я не появлюсь ни в одном эфире элитарного клуба "Что? Где? Когда?". Наверняка наши пути разошлись бы и без этого, но война в Украине и невозможность находиться вне политики сделали этот выбор легким и свободным".

Денис Галиакберов сначала объявил о своем уходе в Twitter, но после удалил этот пост.

В комментариях заметили, что из программы пропал и защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер, который также является старшим вице-председателем банка "ВТБ". Позже стало известно, что главный спонсор шоу поменялся - теперь "ВТБ", который попал под санкции, заменил "Альфа-Банк".

Появились слухи о том, что Брейтенбихер эмигрировал в Австралию. Но эту новость Дмитрий опроверг: "Предвосхищая возможные догадки, отвечу как Владимир Семенович Высоцкий: "Не волнуйтесь - я не уехал. И не надейтесь - я не уеду". А что касается "Что? Где? Когда?", то в текущих условиях мы как "Группа ВТБ" предпочли отказаться от участия в развлекательном контенте".

Портал Spletnik.ru сообщает, что другие участники телешоу, которые покинули проект, отказались давать комментарии.