Писатель Владимир Сорокин не планирует возвращаться в РФ
Писатель Владимир Сорокин не планирует возвращаться в Россию. Об эторм пишет Telegeram-канал "Лентач".
Писатель Владимир Сорокин не планирует возвращаться в Россию. Об эторм пишет Telegeram-канал "Лентач".
Писатель уехал вместе с женой из России за 3 дня до начала войны в Украине, и теперь опасается возвращаться, пока Владимир Путин остается у власти, сообщает The New York Times.
В конце февраля Владимир Сорокин выпустил колонку в The Guardian, где осудил войну и охарактеризовал президента РФ как Putin’s inner monster.
Напомним, Владимир Сорокин - российский писатель, сценарист и драматург. Сюжеты и язык его произведений неоднократно вызывали разнообразные скандалы. Ранее прокремлевское движение "Идущие вместе" сжигало его книги, а также подавало в суд, требуя признания некоторых мест в произведениях писателя порнографическими. Суд отверг иск, не найдя ничего противозаконного.
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