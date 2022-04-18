Писатель Владимир Сорокин не планирует возвращаться в РФ

Писатель уехал вместе с женой из России за 3 дня до начала войны в Украине, и теперь опасается возвращаться, пока Владимир Путин остается у власти, сообщает The New York Times.

В конце февраля Владимир Сорокин выпустил колонку в The Guardian, где осудил войну и охарактеризовал президента РФ как Putin’s inner monster.

Напомним, Владимир Сорокин - российский писатель, сценарист и драматург. Сюжеты и язык его произведений неоднократно вызывали разнообразные скандалы. Ранее прокремлевское движение "Идущие вместе" сжигало его книги, а также подавало в суд, требуя признания некоторых мест в произведениях писателя порнографическими. Суд отверг иск, не найдя ничего противозаконного.