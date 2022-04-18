В Латвии начинаются военные учения Namejs 2022
С сегодняшнего дня до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием техники союзников, в том числе боевых вертолетов США.
С сегодняшнего дня до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием техники союзников, в том числе боевых вертолетов США.
Общая цель весенних учений Namejs 2022 - улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач.
Учебные задачи будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.
Подразделения союзников будут представлены в учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.
Общее количество военнослужащих союзников будет составлять около 3000 человек. С 18 апреля начнется ввод и развертывание воинских частей союзников в Латвии.
В свою очередь на Адажском полигоне планируется стрельба. Для выполнения учебных задач также будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов AH-64 Apache в воздушном пространстве Латвии.
Национальные вооруженные силы будут публиковать актуальную информацию о мероприятиях в различных регионах. Латвии и просят население с пониманием относиться к учениям.
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