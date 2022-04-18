Этой осенью в Риге выступит культовая группа Dead Can Dance

В своем творчестве Dead Can Dance сочетают элементы европейской народной музыки, особенно музыки Средневековья и эпохи Возрождения, с элементами эмбиент-попа и ритмами т.н. world-music . Их песни о потерянной красоте, сожалении и печали, вдохновении и благородстве, а также о вечной человеческой цели достижения осмысленного существования.

Без сомнения, помимо Cocteau Twins, Dead Can Dance оставили очень важный след в развитии инди-музыки.

Группа Dead Can Dance -это уникальная солистка (голосовой диапазон от контр-альто до меццо-сопрано), музыкант и композитор Лиза Джеррард и солист, мультиинструменталист Брендан Перри. Коллектив основан в Мельбурне, но в 1981 году они переехали в Великобританию, где они получили первое признание под крылом инди-лейбла 4AD.

Дебютный одноименный альбом вышел в 1984 году, и с тех пор слушателям было представлено 9 студийных альбомов. Их альбом 1996 года Spiritchaser получил наибольшее признание, заняв первое место в чарте Billboard Top World Music Albums.

Последний альбом родился, когда Брендан Перри был очарован давно установленными праздниками весны и урожая, которые берут свое начало в дионисийских религиозных практиках по всей Европе. Dionysus выдвигает на передний план обряды и ритуалы, которые и сегодня продолжают основываться на греческом боге, а семь частей альбома представляют различные аспекты мифа о Дионисе и его культа.

Во время творческого перерыва Dead Can Dance Джеррард и Перри сосредоточились на своих индивидуальных проектах. Оба выпустили несколько сольных альбомов, но Лиза получила большее признание в области музыки для фильмов ("Золотой глобус" за оригинальный саундтрек к фильму "Гладиатор", написанный в соавторстве с Хансом Циммером, или вокальный вклад в некоторые произведения Эннио Морриконе), а также проектов электронной музыки (Клаус Шульце, Orbital, Delerium, The Future Sound Of London).

Однако верные поклонники группы не сомневаются, что только в взаимодействии двух этих талантов возможно получить магию уникального звучания Dead Can Dance. 31 октября каждый посетитель концерта сможет сам в этом убедиться. В репертуар вошли как самые значимые композиции последнего альбома, так и подборка лучших произведений, созданных за более чем 40 лет.

Билеты во всей сети Biļešu Serviss (www.bilesuserviss.lv), начиная со среды, 20 апреля, 11.00 утра.

Видео: Dead Can Dance - ACT II : The Mountain