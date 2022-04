Этой осенью в Риге выступит культовая группа Dead Can Dance

В своем творчестве Dead Can Dance сочетают элементы европейской народной музыки, особенно музыки Средневековья и эпохи Возрождения, с элементами эмбиент-попа и ритмами т.н. world-music . Их песни о потерянной красоте, сожалении и печали, вдохновении и благородстве, а также о вечной человеческой цели достижения осмысленного существования.

Без сомнения, помимо Cocteau Twins, Dead Can Dance оставили очень важный след в развитии инди-музыки.

Группа Dead Can Dance -это уникальная солистка (голосовой диапазон от контр-альто до меццо-сопрано), музыкант и композитор Лиза Джеррард и солист, мультиинструменталист Брендан Перри. Коллектив основан в Мельбурне, но в 1981 году они переехали в Великобританию, где они получили первое признание под крылом инди-лейбла 4AD.

Во время творческого перерыва Dead Can Dance Джеррард и Перри сосредоточились на своих индивидуальных проектах. Оба выпустили несколько сольных альбомов, но Лиза получила большее признание в области музыки для фильмов ("Золотой глобус" за оригинальный саундтрек к фильму "Гладиатор", написанный в соавторстве с Хансом Циммером, или вокальный вклад в некоторые произведения Эннио Морриконе), а также проектов электронной музыки (Клаус Шульце, Orbital, Delerium, The Future Sound Of London).