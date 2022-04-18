Умер режиссер Леонид Хейфец

О его смерти сообщило руководство Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Леонид Ефимович Хейфец - советский и российский театральный режиссер и педагог, народный артист РФ (1993), лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1991).

Леонид Хейфец окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1963 году, затем работал в Центральном академическом театре Советской армии (1963-1970). Он также работал в Малом театре и Театре имени Владимира Маяковского.

Леонид Хейфец преподавал в главных театральных вузах России и СССР, в том числе руководил мастерской в ГИТИСе. Среди его выпускников - Александр Паль, Александр Молочников, Нина Чусова, Павел Деревянко, Александр Петров.