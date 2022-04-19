Почему желток вареного яйца может быть серым?

Знайте - яйцо не испорчено, оно просто переварено. Его можно есть, а красивый и светлый цвет желтка получится, если соблюдать точное время варки.

Для яиц вкрутую обычно достаточно десяти минут в кипящей воде - тогда вы получите мягкий желток. Конечно, время приготовления яиц также зависит от их размера, но даже крупные яйца не нужно готовить более 15 минут, объясняет диетолог Евгения Янсоне.

Кроме того, стоит учитывать, что если оставить яйца в горячей воде, они продолжат вариться, поэтому есть риск получить серо-голубую серединку.