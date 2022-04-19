Prāta Vētra объявила летние концерты. Их бесплатно смогут посетить беженцы из Украины

Группа объявила на своей странице в Facebook летний тур, который стартует 23 июля в Елгаве. Остальные концерты запланированы в Валмиере, Даугавпилсе, Вентспилсе и Риге.

"Нет лучшего способа быть полезным в это время, чем делать то, что у нас получается лучше всего - играть свою музыку. Этим летом мы снова выступим и встретимся со своими слушателями после трехлетнего перерыва. Это был не только период Gads bez kalendāra, он заставил посмотреть на обычные вещи совершенно по-другому.

Мы верим, что эти концерты объединят нас, подарят надежду, а радость воссоединения вдохновит всех нас на новое дело.

Летний концертный тур станет возможностью поддержать тех, чьи дома были разрушены войной. Украинцы, вынужденные приехать в Латвию, будут почетными гостями на этих концертах и ​​смогут посещать их бесплатно. Вход будет возможен при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность, выданного в Украине", - говорится в публикации.

Напомним, после того как телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре 26 февраля на акции протеста резко осудила выступления латвийских артистов в России, Интарс Бусулис и солист группы Prāta Vētra (Brainstorm) Ренарс Кауперс заявили, что не стоит искать виноватых и что они растеряны. Группа Prāta Vētra пояснила, что решительно осуждает агрессию президента РФ Владимира Путина в Украине. В официальном аккаунте группы в Instagram был опубликован соответствующий пост.