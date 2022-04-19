Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра из-за войны в Украине

Недавно он заявлял, что обеспокоен российским вторжением в Украину: "Невозможно отрицать то, что происходит в Украине. Россия - это не то место, где я хотел бы растить своего сына. Это уже не то место, где я хочу видеть свою жену и находиться здесь сам".