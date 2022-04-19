Вт, 19.04.2022
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Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра из-за войны в Украине

Гавриэль Гейне ФОТО: https://www.instagram.com/gavrielheine/

47-летний американский дирижер Гавриэль Гейне (Gavriel Heine) уволился из Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в котором он работал на протяжении 15 лет. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

Недавно он заявлял, что обеспокоен российским вторжением в Украину: "Невозможно отрицать то, что происходит в Украине. Россия - это не то место, где я хотел бы растить своего сына. Это уже не то место, где я хочу видеть свою жену и находиться здесь сам".

Дирижер уже известил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о своем решении. В ответ Гергиев пожал музыканту руку, обнял и пожелал удачи.

Известно, что Гергиев и Гейне обсудили отказ Гергиева, который является давним сторонником Владимира Путина, открыто осудить войну в Украине. 

Напомним, ранее из-за этого от сотрудничества с Гергиевым отказались Мюнхенский филармонический оркестр и Баварская государственная опера. После этого президент РФ предложил дирижеру воссоздать общую дирекцию Большого и Мариинского театров.

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