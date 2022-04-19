Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра из-за войны в Украине

Недавно он заявлял, что обеспокоен российским вторжением в Украину: "Невозможно отрицать то, что происходит в Украине. Россия - это не то место, где я хотел бы растить своего сына. Это уже не то место, где я хочу видеть свою жену и находиться здесь сам".
Дирижер уже известил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о своем решении. В ответ Гергиев пожал музыканту руку, обнял и пожелал удачи.
Известно, что Гергиев и Гейне обсудили отказ Гергиева, который является давним сторонником Владимира Путина, открыто осудить войну в Украине.
Напомним, ранее из-за этого от сотрудничества с Гергиевым отказались Мюнхенский филармонический оркестр и Баварская государственная опера. После этого президент РФ предложил дирижеру воссоздать общую дирекцию Большого и Мариинского театров.
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