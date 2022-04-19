Ср, 20.04.2022
А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Олег Тиньков, российский бизнесмен
Олег Тиньков, российский бизнесмен

"Азов": Завод "Азовсталь" фактически уничтожен; под завалами много людей

В Мариуполе сбрасывают бомбы на "Азовсталь", где прячутся сотни мирных жителей. ФОТО: MARIUPOL CITY COUNCIL

Российская армия, используя особенно мощные бомбы, фактически уничтожила мариупольский металлургический завод "Азовсталь", под завалами находится очень много людей, сообщил во вторник, 19 апреля, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

Он добавил, что защитники Мариуполя продолжат бороться до последнего патрона, однако призвал власти Украины позаботиться о вывозе мирных жителей и раненых, а также погибших.

Паламар рассказал, что солдаты вытаскивают из-под завалов людей, а на территории завода создан импровизированный госпиталь.

Ранее во вторник украинский бизнесмен и политик Сергей Тарута заявил, что россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали".

"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми",

- написал Тарута.

По прогнозам, российские войска установят полный контроль над Мариуполем

Источники в правительственных кругах Евросоюза сообщили Reuters, что, по имеющимся прогнозам, в ближайшие несколько дней российские войска установят полный контроль над Мариуполем, пишет "Медуза".

"Мы ожидаем, что город будет полностью разрушен, среди мирного населения будет много жертв",

- заявил один из собеседников агентства, пожелавший остаться неназванным.

Источники Reuters, также заявили, что рассматривается возможность того, что Мариуполь российские войска попытаются полностью взять под свой контроль к 9 мая - Дню Победы.

По словам собеседников агентства, предполагается, что в среднесрочной перспективе целью российских войск является обеспечение наземного коридора от Луганска и Донецка до Крыма. На это, по их мнению, потребуется от четырех месяцев до полугода, после чего конфликт зайдет в тупик.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back