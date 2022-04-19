"Азов": Завод "Азовсталь" фактически уничтожен; под завалами много людей

Он добавил, что защитники Мариуполя продолжат бороться до последнего патрона, однако призвал власти Украины позаботиться о вывозе мирных жителей и раненых, а также погибших.

Паламар рассказал, что солдаты вытаскивают из-под завалов людей, а на территории завода создан импровизированный госпиталь.

Ранее во вторник украинский бизнесмен и политик Сергей Тарута заявил, что россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали".

"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми",

- написал Тарута.

По прогнозам, российские войска установят полный контроль над Мариуполем

Источники в правительственных кругах Евросоюза сообщили Reuters, что, по имеющимся прогнозам, в ближайшие несколько дней российские войска установят полный контроль над Мариуполем, пишет "Медуза".

"Мы ожидаем, что город будет полностью разрушен, среди мирного населения будет много жертв",

- заявил один из собеседников агентства, пожелавший остаться неназванным.

Источники Reuters, также заявили, что рассматривается возможность того, что Мариуполь российские войска попытаются полностью взять под свой контроль к 9 мая - Дню Победы.

По словам собеседников агентства, предполагается, что в среднесрочной перспективе целью российских войск является обеспечение наземного коридора от Луганска и Донецка до Крыма. На это, по их мнению, потребуется от четырех месяцев до полугода, после чего конфликт зайдет в тупик.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.