США: высокие цены на продукты могут ввергнуть миллионы людей в нищету

Вторжение России в Украину и санкции Запада в отношении Москвы привели к резкому росту цен на нефть и зерно и ограничению поставок удобрений.

На мероприятии, проведенном во вторник, 19 апреля, Министерством финансов США, Джанет Йеллен предупредила, что эти факторы могут ухудшить положение бедных в мире.

"Война усугубила и без того сложную ситуацию.

Шокирующие цены и перебои с поставками уже начинают материализоваться, повышая инфляцию, создавая риски для внешних балансов и препятствуя восстановлению после пандемии. Хочу дать понять, что виновата в этом Россия", - заявила Джанет Йеллен.

"По предварительным оценкам, высокие цены на продовольствие могут привести к бедности не менее десяти миллионов человек", - сказала она.