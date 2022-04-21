Родителей призывают обратить внимание на вакцинацию детей от вируса папилломы человека

рак шейки матки занимает второе место по распространенности и показатели заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Латвии являются худшими в Европейском союзе.

В то же время не только в Латвии, но и во всем мире стремительно растет заболеваемость другими злокачественными опухолями, вызванными ВПЧ, например, раком анального канала. Гинеколог-резидент Катрина Пуриня-Либерте отмечает, что, учитывая эту тревожную статистику, особенно важно говорить о вакцине против ВПЧ. Как гинекологу ей приходится ежедневно говорить именно о раке шейки матки и его профилактике, особенно потому, что это заболевание можно предотвратить.

"Есть очень много видов опухолей, предотвратить которые достаточно трудно. Да, мы можем стараться их избежать, изменив образ жизни, следя за своим здоровьем и регулярно проверяя его, однако зачастую ответ на вопрос, как предотвратить заболевание, не будет конкретным. В то же время у рака шейки матки есть определенная профилактика, с помощью которой его можно предотвратить. Именно поэтому очень важно говорить о вакцине против рака шейки матки, или о вакцине против ВПЧ, а также о скрининге шейки матки для женщин из соответствующей возрастной группы, отклик на который, к сожалению, крайне низок", - рассказывает K. Пуриня-Либерте.

Чтобы предотвратить распространение вируса, важно вакцинировать также мальчиков

Носителями вируса папилломы человека являются не только женщины, но и мужчины, и чаще всего этот вирус передается половым путем. Учитывая, что в Латвии юноши и девушки начинают половые отношения в возрасте 16-17 лет, риск заражения ВПЧ существенно увеличивается, поэтому своевременная вакцинация дала бы иммунитету

намного больше возможностей для борьбы с этим вирусом. Для мальчиков вакцинация от ВПЧ важна, так как они являются переносчиками этого вируса. И хотя доказано, что риск заразиться ВПЧ выше в случае, когда меняются половые партнеры, к сожалению, также доказано, что этот риск существует и с одним партнером. Важно, что вакцина против ВПЧ, которая теперь оплачивается государством как для девочек и девушек с 12 до 18 лет, так и для мальчиков в возрасте 12 лет, является девятивалентной, т. е. защищает от девяти наиболее распространенных типов ВПЧ, семь из которых вызывают рак.

Большинство людей думают, что ВПЧ можно инфицироваться только половым путем, но это не так: этим вирусом можно заразиться путем контактов кожа-кожа, кожа-слизистая и слизистая-слизистая. Таким образом, в результате чисто бытовых контактов вирусом могут заразиться в том числе и те, кто не живет половой жизнью, так как этот вирус живет на слизистых, на коже и размножается в их верхних слоях. Зачастую люди вовсе не задумываются о том, что заразиться ВПЧ можно и во время орального секса. K. Пуриня-Либерте отмечает, что в мире все чаще открывают и доказывают связь ВПЧ именно с раком ротовой полости. Учитывая все эти аспекты, важно помнить о том, что ВПЧ - это вирус, который распространяется от человека к человеку, и благодаря вакцине в наших силах защитить здоровье будущих поколений.

"Вакцинируя своих детей, родители могут подарить своим внукам и правнукам возможность никогда не узнать, что такое ВПЧ, поскольку 100-процентная вакцинация уничтожит вирус, сделав невозможным повторное заражение. Таким образом, при полном охвате вакцинацией молодых людей мы смогли бы искоренить рак шейки матки и все злокачественные опухоли, вызываемые этим вирусом высокого риска. Я призываю каждого родителя, каждого жителя нашей страны обратиться к своему лечащему врачу и узнать больше о вирусе папилломы человека, потому что самое главное - помнить, что нам, родителям, нужно, чтобы наши дети были здоровы и счастливы, а нам важно быть со здоровыми детьми, поэтому давайте и дальше призывать друг друга заботиться о своем здоровье", - говорит гинеколог К. Пуриня-Либерте.

Напоминаем, что сейчас оплачиваемая государством вакцина против вируса папилломы человека доступна мальчикам в возрасте 12 лет и девочкам в возрасте 12-17 лет. Вакцину против ВПЧ дети могут получить у своего семейного врача или в Центре вакцинации семьи Детской клинической университетской больницы.

Всемирная неделя иммунизации проводится в последнюю неделю апреля.