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Партнер, коллега или даже вы сами: как распознать манипулятора и противостоять ему?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/fizkes

Манипулируют все. Кто-то больше, кто-то - меньше. Для человека такая форма коммуникации естественна. Но, когда манипуляций в жизни становится слишком много и они вредят вам/партнеру/окружению, то стоит задуматься - может, пора что-то менять? Как распознать манипулятора, противостоять ему и что делать если это вообще вы, разбираемся с психологом и BWRT-психотерапевтом Ланой Монсеф.

Лана Монсеф ФОТО: instagram/lana_therapy/

Манипуляция - это не всегда осознанный выбор человека. Иногда он даже и понятия не имеет, что в действительности задевает чувства других.

Чего хочет манипулятор и как этому противостоять

Психолог Лана Монсеф отмечает, что взаимоотношения между людьми предполагают взаимное влияние, а это - естественный процесс. Но с манипуляциями иначе - во время них человека заставляют делать что-то вопреки его желаниям.

Лана Монсеф подчеркивает, что с манипуляторами стоит быть как можно осторожнее:

"Нравственных и моральных принципов для него практически не существует. Он руководствуется только выгодой, причем как материальной, так и эмоциональной".

Как же распознать, что вами пытаются манипулировать?

Чувство стыда и вины по непонятной причине, вы чувствуете себя глупо и морально плохо? Это повод задуматься. Лана Монсеф приводит варианты "звоночков", которые тоже подскажут, что вы имеете дело с манипулятором: 

  1. В беседе речь идет только о вас или о собеседнике, причем, тема долго не меняется. Тело собеседника напряжено, а жесты и мимика не естественны.
  2. Манипулятор часто транслирует негативные факты о других людях, прикидывается жертвой, врет, причем делает это настолько профессионально, что вы можете распознать это только по ощущениям.
  3. Вам льстят и при этом вынуждают делать то, что вы не очень хотели, берут на слабо. В то же время ваши достижения обесценивают. Шантаж - один из любимых приемов манипулятора.

"Манипуляции бывают простые и сложные. Простые провоцируют нас чувством вины или обиды: "Ты виноват и поэтому ты должен сделать то то и то то", любовью: "Если ты меня любишь, то…", лестью: "Только ты можешь это сделать!", иронией или сарказмом. Манипуляторы могут на нас кричать или наоборот играть в "молчанку". При сложной манипуляции используют смещение акцентов, эмоциональное заражение, психологическое айкидо, уход от обсуждения. Так же всегда стоит обратить внимание на демонстративное поведение, перебивание или повышение голоса", - говорит психолог.

Что такое газлайтинг, или Чем опасна манипуляция для жертвы? 

Газлайтинг - вид психологического насилия (манипуляции), при котором собеседник ставит под сомнение адекватность второго человека. Газлайтер систематически обесценивает фактические достижения, действия, а также реалистичность восприятия своей жертвы. В сухом остатке - жертва сомневается в своей адекватности, окружающей реальности, тотально неуверена в себе. 

Как противостоять манипуляциям?

В первую очередь, следует стараться замечать манипуляции. Это поможет: а) не допустить их, б) развернуть в противоположную сторону.

А лучше вовсе не допускать отношений с манипуляторами. Но если все же по каким-то причинам невозможно избежать контакта с манипулятором, то Монсеф предлагает несколько советов, которые могут помочь противостоять ему:

  1. Анализируйте свои телесные ощущения. Например, неприятные ощущения в области живота, рук или шеи. Сохраняйте спокойствие и держите эмоциональное равновесие.
  2. Не обещайте того, что не можете выполнить, и не оправдывайтесь (если мы говорим о возложении слишком большого груза обязанностей). 
  3. Если вам внушают то, что вы недостаточно хороши, подумайте над тем, насколько обоснованы эти высказывания и что на самом деле от вас хотят получить.
  4. Если вас заставляют дать быстрый ответ, задумайтесь, не оказывают ли на вас давление.
  5. Научитесь говорить "нет", не испытывая при этом чувства вины. Для этого необходимо "вырастить" в себе внутреннюю силу и уверенность. Чаще всего мы не говорим "нет" из-за того, что боимся обидеть человека, имеем низкую самооценку или не хотим показаться невоспитанным.
  6. Если это близкий человек, который постоянно сливает на вас негативные эмоции, ограничьте общение или же выстройте стабильные личные границы. Отслеживайте, не пытаются ли у вас вызвать чувство жалости. Вы можете успокоить близкого, но поступать стоит именно так, как в этой ситуации будет правильным.
  7. Аккуратно подбирайте слова, если что-то обещаете близкому человеку.
  8. Если манипулятор - начальник, который пытается подавить вас гневом, не смотрите ему в глаза и не проявляйте тех эмоций, которых он от вас добивается.
  9. Если вы видите, что собеседник подстраивается к вашей позе, голосу, движениям - просто измените их.
  10. Растите вашу самооценку до адекватной и относитесь к себе с любовью и уважением. Отсутствие этого - мишень для манипуляций. 
  11. Спрашивайте, чего хочет от вас манипулятор прямо, или же резко смените тему - это "разобьет" его стратегию.
  12. Будьте максимально четким в своей речи, чтобы ваши слова нельзя было перефразировать и использовать против вас.
  13. Старайтесь не доверять малознакомому собеседнику.
  14. Отслеживайте лесть в словах собеседника, которая склоняет вас совершить тот или иной поступок. То же самое с критикой со стороны и фамильярным обращением - не ведитесь на провокации и не выясняйте отношения.
  15. Важно не только распознавать манипуляции, но и сохранять собственную эмоциональную устойчивость к тому, что говорит или делает собеседник. Важно разделять зоны ответственности и иметь хороший контакт со своими чувствами.

Зачем манипулятору все это?

Как правило, они просто боятся открытой реакции со стороны партнера в ответ на признание своей потребности. Так что он пытается получить выгоду непрямыми путями.

Манипулятор может руководствоваться:

  • личной целью - например, выжить вас с работы, заставить жениться или сохранить отношения, принудить решать за него его же проблемы;
  • огромным желанием власти и контроля над другими.

Зачастую манипулятор считает свои действия нормой, так как привык к такому общению с детства, отмечает психолог.

Как понять, что манипулятор - это ты?

По словам психолога, манипуляции используют все - просто в разной степени, избавиться полностью от них не выйдет. В свою очередь, понять, что вы манипулятор, несложно:

вы хотите получить желаемое от другого человека, но не говорите об этом прямо.

"Возможно, у вас есть проблема в построении доверительных отношений с другими людьми. Вы руководствуетесь страхом, что вам откажут, поэтому выбираете обходные пути. Доверие к миру формируется в раннем детстве, в первую очередь, во взаимоотношениях с матерью, а затем и во время проживания уже взрослых этапов. Это позволяет взрослому человеку не воспринимать мир как враждебный. Если же, по каким-то причинам, доверия к миру не возникло - путь возникает только один - манипулировать. Однако очень часто это тупиковый вариант, потому что ваши личные, семейные, рабочие, дружеские отношения становятся иллюзорными и значительно страдает их качество", - отмечает Монсеф.

Как побороть привычку манипулировать людьми?

Издание burninghut выделяет несколько вариантов (приводим кратко): 

  1. cтарайтесь заменить манипуляцию здоровыми видами общения, обращением напрямую. Принцип прост: не обвиняйте людей, а говорите о своих чувствах напрямую, через "Я". Например: "Меня кое-что беспокоит. Я хочу с тобой поделиться/получить совет";
  2. поищите корни манипуляции. Лучше всего это будет сделать вместе со специалистом, который сможет проработать проблему и установки, которые привели к этому; 
  3. отслеживайте привычные паттерны поведения. Прежде чем сделать что-то по отношению к другому, остановитесь и подумайте, что за этим стоит на самом деле. Например, вы обижены на партнера и решили его "наказать молчанием". Но как тогда он узнает о ваших чувствах, если вы молчите?;
  4. развивайте эмпатию. Тут все просто: пробуйте ставить себя на место другого человека.

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