Партнер, коллега или даже вы сами: как распознать манипулятора и противостоять ему?

Зачем манипулятору все это?

Как правило, они просто боятся открытой реакции со стороны партнера в ответ на признание своей потребности. Так что он пытается получить выгоду непрямыми путями.

Манипулятор может руководствоваться:

личной целью - например, выжить вас с работы, заставить жениться или сохранить отношения, принудить решать за него его же проблемы;

огромным желанием власти и контроля над другими.

Зачастую манипулятор считает свои действия нормой, так как привык к такому общению с детства, отмечает психолог.

Как понять, что манипулятор - это ты?

По словам психолога, манипуляции используют все - просто в разной степени, избавиться полностью от них не выйдет. В свою очередь, понять, что вы манипулятор, несложно:

вы хотите получить желаемое от другого человека, но не говорите об этом прямо.

"Возможно, у вас есть проблема в построении доверительных отношений с другими людьми. Вы руководствуетесь страхом, что вам откажут, поэтому выбираете обходные пути. Доверие к миру формируется в раннем детстве, в первую очередь, во взаимоотношениях с матерью, а затем и во время проживания уже взрослых этапов. Это позволяет взрослому человеку не воспринимать мир как враждебный. Если же, по каким-то причинам, доверия к миру не возникло - путь возникает только один - манипулировать. Однако очень часто это тупиковый вариант, потому что ваши личные, семейные, рабочие, дружеские отношения становятся иллюзорными и значительно страдает их качество", - отмечает Монсеф.

Как побороть привычку манипулировать людьми?

Издание burninghut выделяет несколько вариантов (приводим кратко):

cтарайтесь заменить манипуляцию здоровыми видами общения, обращением напрямую. Принцип прост: не обвиняйте людей, а говорите о своих чувствах напрямую, через "Я". Например: "Меня кое-что беспокоит. Я хочу с тобой поделиться/получить совет"; поищите корни манипуляции. Лучше всего это будет сделать вместе со специалистом, который сможет проработать проблему и установки, которые привели к этому; отслеживайте привычные паттерны поведения. Прежде чем сделать что-то по отношению к другому, остановитесь и подумайте, что за этим стоит на самом деле. Например, вы обижены на партнера и решили его "наказать молчанием". Но как тогда он узнает о ваших чувствах, если вы молчите?; развивайте эмпатию. Тут все просто: пробуйте ставить себя на место другого человека.