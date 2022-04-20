В Риге пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка"
30 апреля в ночном клубе "First Мир" состоится благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка", сообщает портал balticevents.info.
30 апреля в ночном клубе "First Мир" состоится благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка", сообщает портал balticevents.info.
"Дру́га Ріка́" - украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996 года в Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000 году группа была названа "Открытием года" и получила множество музыкальных наград, а также они были награждены премией "Української хвилі".
Группа уже на сцене более 25 лет и за это время выпустили 7 студийных альбомов и сняли 25 клипов, которые на в YouTube собрали свыше 20 миллионов просмотров.
В Риге музыканты выступят с особой концертной программой, где исполнят свои лучшие работы. Сейчас артисты в благотворительном концертном туре по Европе с программой "Кто, если не мы?". Средства собранные с концертов пойдут на помощь Украине.
Видео: "Друга Ріка" - Секрет
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