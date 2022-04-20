В Риге пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка"

"Дру́га Ріка́" - украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996 года в Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000 году группа была названа "Открытием года" и получила множество музыкальных наград, а также они были награждены премией "Української хвилі".

Группа уже на сцене более 25 лет и за это время выпустили 7 студийных альбомов и сняли 25 клипов, которые на в YouTube собрали свыше 20 миллионов просмотров.

В Риге музыканты выступят с особой концертной программой, где исполнят свои лучшие работы. Сейчас артисты в благотворительном концертном туре по Европе с программой "Кто, если не мы?". Средства собранные с концертов пойдут на помощь Украине.

Видео: "Друга Ріка" - Секрет