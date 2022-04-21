"Азов": Полк готов выйти из Мариуполя, но не согласен сдать оружие

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти доверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной Российской Федерации", - сказал Паламар.

Кого именно он имеет в виду под "третьей стороной", Паламар не пояснил.

Ранее Сергей Волына, командир бригады морской пехоты, сражающейся вместе с "Азовом" на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, призвал президентов США, Турции и Украины и премьер-министра Великобритании об эвакуации украинских военнослужащих и остающихся с ними гражданских лиц.

По словам Паламара, "Азов" связался с членами украинской делегации на переговорах с Россией Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией, и те изъявили готовность провести в Мариуполе переговоры об эвакуации украинского гарнизона и мирных жителей.

Он отметил, что Россия пока что ответа не предложение не дала.

Положение окруженного гарнизона Паламар назвал "тяжелым, почти критическим".