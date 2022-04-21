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"Азов": Полк готов выйти из Мариуполя, но не согласен сдать оружие

Мариуполь. 16 апреля 2022 года ФОТО: AP/Scanpix

В среду вечером заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар выступил с видеообращением, в котором заявил, что бойцы полка готовы выйти из Мариуполя, однако не согласны с требованием россиян сдать оружие, сообщает Русская служба ВВС.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти доверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной Российской Федерации", - сказал Паламар.

Кого именно он имеет в виду под "третьей стороной", Паламар не пояснил.

Ранее Сергей Волына, командир бригады морской пехоты, сражающейся вместе с "Азовом" на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, призвал президентов США, Турции и Украины и премьер-министра Великобритании об эвакуации украинских военнослужащих и остающихся с ними гражданских лиц.

По словам Паламара, "Азов" связался с членами украинской делегации на переговорах с Россией Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией, и те изъявили готовность провести в Мариуполе переговоры об эвакуации украинского гарнизона и мирных жителей.

Он отметил, что Россия пока что ответа не предложение не дала.

Положение окруженного гарнизона Паламар назвал "тяжелым, почти критическим".

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