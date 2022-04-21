Инструкция ⟩ Как отличить президентов Эстонии и Латвии?

К счастью, в Сети появился снимок, который дает представление о том, как отличить двух президентов. Тут надо вдаваться в подробности, потому что даже рост мужчин почти одинаковый.

Во-первых, очки. Президент Алар Карис носит немного более квадратные очки, чем его коллега с юга. Оправа Левитса более округлая.

Во-вторых, обратите внимание на волосы и бороду. Линия роста волос президента Левитса немного выше, чем у Кариса. В общем, у президента Латвии чуть больше волос и они чуть длиннее. У представителя южных соседей также более густые усы.

В-третьих, на помощь приходят национальные символы, в том числе национальные флаги. В надписи на меме говорится, что оба президента стоят перед флагом своей страны. Этому объяснению, вероятно, можно доверять в большинстве ситуаций. Однако всегда есть вероятность того, что в какой-то момент глава государства будет запечатлен на фоне флага соседней страны.

В-четвертых, одежда. Здесь, конечно, нельзя быть до конца уверенным. Возможность сфотографироваться в более свободной одежде у эстонского президента гораздо выше, чем у главы латвийского государства. За свою карьеру Эгилс Левитс занимал множество должностей, на которых ношение костюма является само собой разумеющимся: посол, член парламента, министр, европейский судья по правам человека и так далее. Алар Карис, с другой стороны, был в политике небольшую часть своей жизни. В то же время предыдущий глава Эстонского государства уже упорядочил ношение свитера, например.

Инструкция на эстонском по идентификации глав государств Эстонии и Латвии ФОТО: Jakub Szymczuk