Полиция задержала возлюбленного певицы Рианны

Рэпера обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия. Стрельба произошла в Голливуде прошлой осенью, говорится в сообщении полиции Лос-Анджелеса в Twitter. Рэпера отпустили в тот же день за 550 тысяч долларов США (500 тысяч евро).

Сообщается, что стрельба произошла в ночь на 6 ноября прошлого года в Голливуде, Лос-Анджелес. В конфликте участвовали двое знакомых. "Спор обострился, и подозреваемый выстрелил. Пострадавший получил легкие ранения и позже обратился за медицинской помощью. После стрельбы подозреваемый и двое других мужчин скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.

"Подозреваемый был идентифицирован как Раким Майерс, 33-летний житель Лос-Анджелеса, известный также как музыкант A$AP Rocky", - сообщили в полиции.

Рэпер является возлюбленным известной певицы Рианны и отцом их будущего ребенка. Как сообщается, музыканта арестовали прямо в аэропорту Лос-Анджелеса, куда пара прилетела на частном самолете с острова Барбадос.

Этим летом у рэпера запланировано выступление на фестивале Positivus в Латвии.