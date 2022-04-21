Полиция задержала возлюбленного певицы Рианны
Полиция задержала рэпера A$AP Rocky в международном аэропорту Лос-Анджелеса в среду, 20 апреля, в связи со стрельбой в ноябре 2021 года, сообщает CNN.
Полиция задержала рэпера A$AP Rocky в международном аэропорту Лос-Анджелеса в среду, 20 апреля, в связи со стрельбой в ноябре 2021 года, сообщает CNN.
Рэпера обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия. Стрельба произошла в Голливуде прошлой осенью, говорится в сообщении полиции Лос-Анджелеса в Twitter. Рэпера отпустили в тот же день за 550 тысяч долларов США (500 тысяч евро).
Сообщается, что стрельба произошла в ночь на 6 ноября прошлого года в Голливуде, Лос-Анджелес. В конфликте участвовали двое знакомых. "Спор обострился, и подозреваемый выстрелил. Пострадавший получил легкие ранения и позже обратился за медицинской помощью. После стрельбы подозреваемый и двое других мужчин скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.
Рэпер является возлюбленным известной певицы Рианны и отцом их будущего ребенка. Как сообщается, музыканта арестовали прямо в аэропорту Лос-Анджелеса, куда пара прилетела на частном самолете с острова Барбадос.
Этим летом у рэпера запланировано выступление на фестивале Positivus в Латвии.
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