Вагит Алекперов покидает пост главы "Лукойла"

Алекперов не являлся контролирующим акционером, в прямом владении у него на 31 марта находились только 3,12% акций, через фонды и трасты ему принадлежали 5,43%, правами голоса по которым он не распоряжается, уточнили агентства.

Санкции Великобритании против Алекперова

Великобритания 13 апреля ввела санкции, в частности, в отношении Вагита Алекперова - в ответ на российскую вооруженную агрессию в Украине, расширив санкционный список и включив в него еще 206 физических лиц и организаций. Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, в числе прочих, попали глава "Лукойла", основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, бывший глава РЖД Владимир Якунин, супруга главы МИД РФ Мария Лаврова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, предприниматель Фархад Ахмедов, президент "Группы Альянс" Муса Бажаев, сын бизнесмена Сулеймана Керимова - Саид Керимов.

Совет директоров "Лукойла" призвал к прекращению войны в Украине