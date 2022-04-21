Родители девочки, попавшей в ДТП с трамваем, и больница спорят о серьезности ее травм

Андрей Васильев рассказывает, что когда это случилось, ему позвонили со смарт-часов, которые были на руке у девочки. Он сразу приехал, но в скорую его не пустили, не пустили и в палату - он слышал только крики дочери, но не смог ее увидеть. После чего Андрей созвонился с руководителем больницы Григорием Семеновым и у него сложилось впечатление, что с ребенком настолько все в порядке, что чуть ли не на днях домой выпишут.
В день происшествия Григорий Семенов давал комментарий и для "Чайки". "Девочка родилась в рубашке, - сказал он тогда. - Ее полностью обследовали, внутренние органы не пострадали, кости тоже, снаружи есть повреждения кожи от подбородка до щеки". Он сказал также, что нужен будет восстановительный процесс, но с девочкой все в порядке. "Ее из интенсивной терапии перевели уже в педиатрию, за ней присматривают, а впереди такое чисто восстановительное лечение".
Папа девочки рассказывает, что после разговора с руководителем больницы он был довольно спокоен, пока снова не поехал на место происшествия и не нашёл на рельсах сережку дочки и несколько пуговиц. "У меня началась паника, я снова позвонил Семенову, говорил с ним на эмоциях. Но к ребенку в этот вечер меня так и не пустили".
Мама девочки, Дарья Васильева, во время происшествия находилась в Эстонии на реабилитации с другим ребенком.
На следующее утро после происшествия, 14 апреля, Дарья Васильева смогла дозвониться до хирурга, который занимался травмами ее дочери. И со слов мамы, хирург обрисовал совершенно другую картину, после чего Дарья выложила пост у себя на странице в Facebook, где написала: "У Кати черепно-мозговая травма, сломана рука, множественные глубокие раны, повреждена ушная раковина и частичная потеря памяти".
В этот же день, 16 апреля, папу девочки, Андрея Васильева, положили в палату вместе с дочерью, где, как он говорит, увидел с ног до головы перебинтованного ребенка. "Я не могу даже под ней подушку поправить. Она не ходит, лежать может только на спине, а так как половина шеи повреждена, до кадыка и вниз до ключицы, она не может голову поворачивать даже на пять градусов". На тот момент, по словам Андрея, раны на голове зашиты не были, из перевязочных материалов все время вытекает лимфа, лекарство, кровь. "Под ней надо менять наволочки регулярно, один я не могу ее поднять. Кто-то из медсестер держит под лопатками, ведь рука сломана и за руки не потянешь, и с ее стонами и криками по-быстрому меняем наволочку. Из-за повязки на голове рот почти не открывается, ест она с кончика чайной ложки", - рассказал Андрей Васильев о состоянии дочки на вторые сутки после пришествия.