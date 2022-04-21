Чт, 21.04.2022
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Мария Вдовиченко, месяц находившаяся в Мариуполе

Родители девочки, попавшей в ДТП с трамваем, и больница спорят о серьезности ее травм

Дарья Васильева, мама девочки, попавшей в ДТП с трамваем 13 апреля, и руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов. Родители считают, что в ДРБ им предоставляют недостоверную информацию о состоянии ребенка, Григорий Семенов объясняет, откуда взялись разногласия. ФОТО: Chayka.lv

У девочки, попавшей в ДТП с трамваем в Даугавпилсе 13 апреля, - серьезные, покрытые мазутом раны на голове и перелом руки. Однако при этом руководитель Даугавпилсской больницы в день происшествия сказал родителям, что переломов нет и что ребенок "родился в рубашке".

Что случилось?

В среду, 13 апреля, в Даугавпилсе произошло ДТП с участием ребенка. Со слов очевидцев, девочку 9 лет зажало дверьми при попытке покинуть трамвай, в результате чего пострадавшую буквально протащило по улице между остановками Pilsētas poliklīnika и Cietokšņa iela.

Закончив разговор с подругой, девочка поспешила выйти из трамвая (маршрут № 1, двухвагонный) после прозвучавшего предупредительного сигнала. Однако ее защемило в дверном проеме, когда она пыталась покинуть транспортное средство. Трамвай начал движение, пока нога девочки и ее рюкзак оставались зажатыми дверьми.

Со слов очевидца Кристины, ребенок поначалу пытался прыгать на одной ноге, однако через некоторое время девочка потеряла равновесие и упала. К счастью, трамвай успел остановиться незадолго до того, как пострадавшую бросило под колеса вагона.

Очевидцы упомянули раны на лице девочки и поврежденное ухо, а также то, что она после произошедшего плакала от боли, но пыталась самостоятельно встать.

Девочку протащило примерно 140 метров (мы сами измерили это расстояние шагами).

"Больше всего паникую, что, как хирург объяснил, например, под подбородком, более правая сторона, там есть места, где дыры прорыты примерно по два с половиной сантиметра глубиной", - рассказывает папа девочки Андрей Васильев. По словам папы, хирург сказал ему: "Я тут спокойно вставляю пальцы, пока она под наркозом. От скулы к уху и за ухом, и в этих ранах глубоких земля и трамвайный мазут".

Андрей Васильев рассказывает, что когда это случилось, ему позвонили со смарт-часов, которые были на руке у девочки. Он сразу приехал, но в скорую его не пустили, не пустили и в палату - он слышал только крики дочери, но не смог ее увидеть. После чего Андрей созвонился с руководителем больницы Григорием Семеновым и у него сложилось впечатление, что с ребенком настолько все в порядке, что чуть ли не на днях домой выпишут.

В день происшествия Григорий Семенов давал комментарий и для "Чайки". "Девочка родилась в рубашке, - сказал он тогда. - Ее полностью обследовали, внутренние органы не пострадали, кости тоже, снаружи есть повреждения кожи от подбородка до щеки". Он сказал также, что нужен будет восстановительный процесс, но с девочкой все в порядке. "Ее из интенсивной терапии перевели уже в педиатрию, за ней присматривают, а впереди такое чисто восстановительное лечение".

Папа девочки рассказывает, что после разговора с руководителем больницы он был довольно спокоен, пока снова не поехал на место происшествия и не нашёл на рельсах сережку дочки и несколько пуговиц. "У меня началась паника, я снова позвонил Семенову, говорил с ним на эмоциях. Но к ребенку в этот вечер меня так и не пустили".

Мама девочки, Дарья Васильева, во время происшествия находилась в Эстонии на реабилитации с другим ребенком.

На следующее утро после происшествия, 14 апреля, Дарья Васильева смогла дозвониться до хирурга, который занимался травмами ее дочери. И со слов мамы, хирург обрисовал совершенно другую картину, после чего Дарья выложила пост у себя на странице в Facebook, где написала: "У Кати черепно-мозговая травма, сломана рука, множественные глубокие раны, повреждена ушная раковина и частичная потеря памяти".

В этот же день, 16 апреля, папу девочки, Андрея Васильева, положили в палату вместе с дочерью, где, как он говорит, увидел с ног до головы перебинтованного ребенка. "Я не могу даже под ней подушку поправить. Она не ходит, лежать может только на спине, а так как половина шеи повреждена, до кадыка и вниз до ключицы, она не может голову поворачивать даже на пять градусов". На тот момент, по словам Андрея, раны на голове зашиты не были, из перевязочных материалов все время вытекает лимфа, лекарство, кровь. "Под ней надо менять наволочки регулярно, один я не могу ее поднять. Кто-то из медсестер держит под лопатками, ведь рука сломана и за руки не потянешь, и с ее стонами и криками по-быстрому меняем наволочку. Из-за повязки на голове рот почти не открывается, ест она с кончика чайной ложки", - рассказал Андрей Васильев о состоянии дочки на вторые сутки после пришествия.

18 апреля Дарья Васильева вернулась из Эстонии и созвонилась с Семеновым. Просила пустить ее к дочери, пыталась выяснить причины несостыковок в предоставляемой информации и просила перевести ребенка в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге, потому что не доверяет Даугавпилсской больнице.

Комментарий руководителя больницы

Григорий Семенов, в своей публикации на Facebook, опубликованной 18 апреля, объясняет, откуда, по его мнению, "взялась разница в информации, и кто же, все-таки, врет"? "Ну, во-первых, никто не врет. Просто, дело восприятия. Первая информация с нашей стороны была предоставлена в день происшествия в рамках того, что я описал ранее и того, что нам было известно - "внутренние органы и кости не пострадали, наблюдаются объемные ссадины (например синяк от подбородка до уха), ушибы и раны на поверхности кожи" - что из этого оставили СМИ - это уже их выбор, но девочка действительно родилась в рубашке. Дополнить информацию на следующий день я уже не успел, ибо лечащий врач из доброты душевной поделился с матерью пострадавшей девочки своими подозрениями, которые были восприняты как уже констатированный факт".

Отметим, что мы связались с лечащим врачом девочки - Владимиром Олейниковым, но он отказался от комментариев, сказав нам, что общается с папой и ни о каких конфликтах не знает.

К дочери Дарью не пустили из-за по-прежнему действующих в ДРБ эпидемиологических ограничений. При этом ей предложили сменить дежурящего рядом с ребенком папу. А по поводу перевода в Ригу, руководитель больницы говорит, что пациента можно перевести только тогда, когда больница не справляется собственными силами. "В таких случаях мы ни секунды не медлим", - пишет Григорий на Facebook. По мнению даугавпилсских медиков, это не тот случай.

Помимо этого, в посте на Facebook Семенов пишет: "В свою очередь, когда дело идет о необходимости перевода в вышестоящее медицинское учреждение только из-за чьих-то там "хочу", то тогда у родителей есть право писать отказ от лечения, предоставляемого на базе нашей больницы, и своим ходом, взяв ответственность за состояние ребенка, направиться в ту самую спасительную Ригу. Только один совет, прежде 50 раз проконсультироваться с лечащим врачом о возможных последствиях таких вот перевозок (чем особенным там ему помогут? Кроме очередного стресса при транспортировке) и насколько вообще ребенок транспортабелен".

Дарья и Андрей Васильевы намерены придать ситуации широкую огласку и по-прежнему хотят перевезти ребенка на лечение в Ригу.

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