Родители девочки, попавшей в ДТП с трамваем, и больница спорят о серьезности ее травм

Андрей Васильев рассказывает, что когда это случилось, ему позвонили со смарт-часов, которые были на руке у девочки. Он сразу приехал, но в скорую его не пустили, не пустили и в палату - он слышал только крики дочери, но не смог ее увидеть. После чего Андрей созвонился с руководителем больницы Григорием Семеновым и у него сложилось впечатление, что с ребенком настолько все в порядке, что чуть ли не на днях домой выпишут.

В день происшествия Григорий Семенов давал комментарий и для "Чайки". "Девочка родилась в рубашке, - сказал он тогда. - Ее полностью обследовали, внутренние органы не пострадали, кости тоже, снаружи есть повреждения кожи от подбородка до щеки". Он сказал также, что нужен будет восстановительный процесс, но с девочкой все в порядке. "Ее из интенсивной терапии перевели уже в педиатрию, за ней присматривают, а впереди такое чисто восстановительное лечение".

Папа девочки рассказывает, что после разговора с руководителем больницы он был довольно спокоен, пока снова не поехал на место происшествия и не нашёл на рельсах сережку дочки и несколько пуговиц. "У меня началась паника, я снова позвонил Семенову, говорил с ним на эмоциях. Но к ребенку в этот вечер меня так и не пустили".

Мама девочки, Дарья Васильева, во время происшествия находилась в Эстонии на реабилитации с другим ребенком.

На следующее утро после происшествия, 14 апреля, Дарья Васильева смогла дозвониться до хирурга, который занимался травмами ее дочери. И со слов мамы, хирург обрисовал совершенно другую картину, после чего Дарья выложила пост у себя на странице в Facebook, где написала: "У Кати черепно-мозговая травма, сломана рука, множественные глубокие раны, повреждена ушная раковина и частичная потеря памяти".