Чт, 21.04.2022
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Ксения Собчак

Эстония запретила въезд в страну поддерживающим Путина артистам

Тимати на концерте в "Лужниках", прошедшем в поддержку действий России в Украине. ФОТО: Ramil Sitdikov

По словам премьер-министра Каи Каллас, кабинет министров в четверг, 21 апреля, поручил Министерству внутренних дел ограничить въезд в Эстонию для артистов, поддерживающих российскую агрессию, сообщает Rus.Postimees.

"У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий и самоуправлений моральный и этический компас настроены, и подобных мероприятий они не проводят. Но все же есть отдельные личности, которые их планируют", - сказала Каллас, добавив, что решение подобных вопросов в компетенции МВД и Департамент полиции и погранохраны, поэтому правительство поручило МВД заняться этим.

Премьер-министр уточнила, что важно иметь основание и все должны знать, что артисты, которые оправдывают агрессию и Путина, нежелательны в Эстонии, и страна предпримет все шаги для того, чтобы эти люди в страну не приезжали.

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