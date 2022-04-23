Сб, 23.04.2022
Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Надя Дорофеева, певица
Надя Дорофеева, певица

Весна началась: В субботу заработает фонтан у Дома конгрессов в Риге

Фонтан возле Дома конгрессов ФОТО: Renāte Briede/LETA

Сегодня, 23 апреля, в Риге заработает отремонтированный фонтан у Дома конгрессов, сообщили агентству LETA в управлении по коммуникации Рижской думы.

Расходы на ремонт фонтана составили более 80 000 евро.

Фонтан в парке Кронвалда у Дома конгрессов - крупнейший в Риге. Фонтан подсвечивается, а струи воды способны подняться до пяти метров в высоту.

Ремонт фонтана был необходим из-за ухудшившегося технического состояния и различных повреждений. Ремонтные работы провело "Būvtehnikas pakalpojumi".

Открытие отремонтированного фонтана состоится сегодня в 12:00 с участием председателя комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдмунда Цепуритиса.

Рижское самоуправление обслуживает 13 фонтанов - десять стационарных и три плавучих.

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