Четыре дня в очереди на "фильтрацию". Как и почему мариупольцы бежали от бомбежек в Россию

Вокруг Мариуполя развернуты четыре фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в Россию, заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. 11 апреля он сообщил, что властям города известно о 33 тысячах мариупольцев, которых вывезли в Россию и на территорию самопровозглашенных "народных республик" Донбасса.
Российские власти приводили более высокие цифры. 21 апреля, докладывая Путину о почти полном взятии Мариуполя, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные эвакуировали из города 142 тысячи человек. За день до этого заммэра Мариуполя Сергей Орлов говорил, что в городе остаются 130 тысяч мирных жителей.
"Нам выбирать не приходилось, лишь бы не стреляли"
В первую же неделю войны российские войска заблокировали Мариуполь. Это самый большой город Донецкой области из остававшихся под контролем Украины с 2014 года и важный порт на Азовском море, поэтому он стратегически важен для российской армии.
По словам заммэра Сергея Орлова, в результате бомбардировок Мариуполь разрушен на 80-90%. Условия жизни для остающихся в городе крайне тяжелые: нет водоснабжения, электричества и связи.
В начале марта семья преподавательницы из Мариуполя Людмилы (женщина просила не называть ее настоящее имя) лишилась жилья - снаряд попал в соседнюю квартиру, частично разрушив и квартиру Людмилы, которой с сыновьями пришлось перебраться в подвал дома.
Тогда в домах уже не было электричества и воды. В подвале люди мерзли: при минус 10 градусах на улице в помещении было не выше нуля. Пока Людмила с детьми пряталась в подвале, над домом постоянно летали реактивные снаряды "Градов".
Семья решила "уходить из Мариуполя" 18 марта, потому что они опасались, что могут погибнуть - либо под бомбами, либо от голода. Запасы еды заканчивались.
"Жалко стало младшего сына, когда он сказал: "Мамочка, я еще не жил, я не хочу умирать". Ему 15 лет, у него уже свои мечты, свои цели на жизнь, он уже понимает, что он может рисковать своей жизнью", - рассказывает Людмила.
Из-за отсутствия связи и, соответственно, любой информации сложно было определиться, в какую сторону ехать и где безопаснее. Людмила с семьей жила на западе Мариуполя, поэтому они пошли пешком в сторону поселка Володарское. "Бежали куда глаза глядят. Нам выбирать не приходилось. Лишь бы не стреляли", - вспоминает она.
Там стояли автобусы, и незнакомые женщины организовывали поездку, уговаривали поехать "в безопасное место".
"Я говорю: "Нам нужна Украина". Они: "Едем. Все будет хорошо, - вспоминает Людмила. - А потом нам сказали, что мы едем в Новоазовск. Боялась, что не доедем - минные поля рядом".
Новоазовск находится на территории самопровозглашенной ДНР. Там, по словам Людмилы, никто людей из автобуса не выпускал: семья хотела выйти, но им не разрешили. В пути у пассажиров дважды проверяли документы - в Новоазовске и на российской границе. Допрашивали некоторых мужчин, но семью Людмилы не трогали. Паспорта проверяли так долго, что Людмила начала переживать, вернут ли им документы. Но все-таки вернули.