Четыре дня в очереди на "фильтрацию". Как и почему мариупольцы бежали от бомбежек в Россию

После регистрации Даниил с родными поехал на границу с Россией. Там они простояли в очереди еще около суток - снова проверяли машины, сумки, телефоны и спрашивали про знакомых в ВСУ и правоохранительных органах Украины.

Именно фильтрационные пункты, а не лагеря на российской территории, вызывают больше всего тревоги у "Гражданского содействия" - организации, помогающей беженцам в России (внесена властями РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Хотя председателю Светлане Ганнушкиной известен лишь один случай, когда в результате опросов человека не пропустили, а - со слов его матери - отправили в какую-то тюрьму для пленных. Всем остальным выдают некую карточку о прохождении фильтрации и везут на российскую границу.

Даниила и его родных приютила семья священника под Таганрогом. Они провели в России пару недель и выехали в одну из европейских стран.

"Чувствуем что? Что теперь все потеряно, - делится Даниил. - Это я еще молодой, а вот у меня сестра дом строила, двоих детей родила, и у нее ничего нет теперь. Я в Мариуполе не первый год живу, я там с детства. Я думал, что будет что-то, как в 2014 году, что обстреляют город, и на этом закончится. Я не думал, что будут уничтожать город и стирать его с лица земли".

"Здрасьте, мы пришли вас освобождать"

От безысходности некоторым украинцам пришлось эвакуироваться через аннексированный Крым. Семья программиста Антона планировала выезжать из Мариуполя в Запорожье - про один из таких коридоров рассказали российские военные, которые однажды заняли подъезд в их доме.

16 марта Антон с женой услышали, как в одной из комнат в квартире, где они жили, "начали сыпаться окна" - по ним стреляли. Антон спустил в подвал жену и полуторагодовалого ребенка, а потом вернулся в квартиру.

"Захожу в квартиру - стоят мои родители и военный. Я подхожу поближе, смотрю на руку - у него белая повязка (такие носят российские военные - Би-би-си). Я говорю: "Здравствуйте. - Здрасьте. Все, мы пришли вас освобождать. - Понятно", - вспоминает разговор с военным Антон.

Потом в подъезд зашли около 30 военных - это теперь была их база. "Они сказали, что по ним снайпер работал и поэтому им нужно было закрываться", - рассказывает Антон.

С военными старались не конфликтовать и не общаться, но удавалось подслушать, о чем они говорят. Так Антон узнал, что военные были из Крыма. Некоторые люди в подъезде благодарили их: "Спасибо, пацаны, возвращаете 9 мая".

У военных жители дома спрашивали, как можно выехать из города. Они показали им направление на поселок Володарское - якобы там есть коридор, по которому можно выезжать.