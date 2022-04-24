"Кина - будет!" возвращается! Говорим о, возможно, фильме года - "Все везде и сразу"

Уже в среду, 27 апреля, на латвийские киноэкраны выходит научная фантастика "Все везде и сразу". Посмотрев ее еще до премьеры, Андрей и Артем остались в восторге.

Режиссеры фильма шесть лет назад выпустили картину "Человек - швейцарский нож", где Дэниел Рэдклифф играл пукающий труп. В новой картине авторы не снизили градус абсурда, но смогли сделать куда более цельный и впечатляющий фильм.

В общем, в кои-то веки, и Артем, и Андрей остались довольными фильмом. О чем с радостью и общаются полчаса (периодически советуя похожие по безумству фильмы). Так что картина не зря попала в наш топ-20 самых ожидаемых фильмов года.

В комментариях пишите свои предсказания, понравится ли вам фильм. А потом сходите - и проверьте ощущения. А мы вас будем ждать. "Кина - будет!" возвращается!