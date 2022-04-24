Вс, 24.04.2022
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Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"
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  • "Кина - будет!" возвращается! Говорим о, возможно, фильме года - "Все везде и сразу"

"Кина - будет!" возвращается! Говорим о, возможно, фильме года - "Все везде и сразу"

Видеоподкаст "Кина - будет!" возвращается! И, впервые в истории нашего проекта, мы рассказываем о фильме, который еще не вышел на экраны, но нам уже удалось его посмотреть. "Все везде и сразу" - один из лучших фильмов 2022 года? Вполне возможно, что это так и есть!

Уже в среду, 27 апреля, на латвийские киноэкраны выходит научная фантастика "Все везде и сразу". Посмотрев ее еще до премьеры, Андрей и Артем остались в восторге.

Режиссеры фильма шесть лет назад выпустили картину "Человек - швейцарский нож", где Дэниел Рэдклифф играл пукающий труп. В новой картине авторы не снизили градус абсурда, но смогли сделать куда более цельный и впечатляющий фильм.

В общем, в кои-то веки, и Артем, и Андрей остались довольными фильмом. О чем с радостью и общаются полчаса (периодически советуя похожие по безумству фильмы). Так что картина не зря попала в наш топ-20 самых ожидаемых фильмов года.

В комментариях пишите свои предсказания, понравится ли вам фильм. А потом сходите - и проверьте ощущения. А мы вас будем ждать. "Кина - будет!" возвращается!

Авторы подкаста посмотрели "Все везде и сразу" в кинотеатре Forum Cinemas, по приглашению организации Kino Kults.

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