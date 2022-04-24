Вс, 24.04.2022
Меня уже тошнит от слова "фейк". Рассказывать о том, что страна себя сама бомбит, как в России говорят, - это просто дикость какая-то. Надя Дорофеева, певица
Надя Дорофеева, певица

Родителям в Юрмале не придется доплачивать за школьное питание

Питание. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Юрмале родителям не нужно будет доплачивать за питание детей в школах и детских садах, пообещал мэр города Гатис Трукснис.

Как отметили в самоуправлении, из-за роста цен на продукты питания и затрат на их доставку дорожает и питание в школах и детских садах. Отдельные самоуправления планируют, что покрывать удорожание придется родителям, но Юрмальская дума обещает, что такое решение приниматься не будет.

"В ситуации, когда у семей существенно выросли расходы на повседневные нужды и коммунальные услуги, мы продолжим оказывать поддержку, оплачивая питание в школах и детских садах из городского бюджета", - заверил Трукснис.

На обеды в школах и детских садах в бюджете самоуправления в 2022 году запланировано 1,75 млн евро. Плата за питание для 1-4-х классов составляет 1,74 евро, для 5-12-х - 1,96 евро, в детских садах - 2,39 евро в день.

В условиях резкого роста цен на продукты питания и других расходов с 1 сентября необходимо увеличить плату за обеспечение питания, и необходимые дополнительные средства будут выделены из муниципального бюджета, поэтому в следующем учебном году в школах и детских садах Юрмалы питание останется бесплатным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back