Родителям в Юрмале не придется доплачивать за школьное питание

Как отметили в самоуправлении, из-за роста цен на продукты питания и затрат на их доставку дорожает и питание в школах и детских садах. Отдельные самоуправления планируют, что покрывать удорожание придется родителям, но Юрмальская дума обещает, что такое решение приниматься не будет.

"В ситуации, когда у семей существенно выросли расходы на повседневные нужды и коммунальные услуги, мы продолжим оказывать поддержку, оплачивая питание в школах и детских садах из городского бюджета", - заверил Трукснис.

На обеды в школах и детских садах в бюджете самоуправления в 2022 году запланировано 1,75 млн евро. Плата за питание для 1-4-х классов составляет 1,74 евро, для 5-12-х - 1,96 евро, в детских садах - 2,39 евро в день.

В условиях резкого роста цен на продукты питания и других расходов с 1 сентября необходимо увеличить плату за обеспечение питания, и необходимые дополнительные средства будут выделены из муниципального бюджета, поэтому в следующем учебном году в школах и детских садах Юрмалы питание останется бесплатным.