71-летний Билл Мюррей обвинен в неподобающем поведении на съемках

Источник рассказал Page Six, что актер позволял себе лишнее в общении с женщинами.

"Он распускал руки. Не то чтобы он дотрагивался до каких-то интимных мест, но он мог обнять женщину, потрогать ее волосы, подергать за хвост - всегда с юмором", - цитирует Spletnik.ru.

Источник отметил, что все любят Билла, но, хоть он и не совершал ничего противозаконного, некоторым женщинам было некомфортно. Допускается, что так он перешел черту.

Сын актера Ричарда Дрейфусса, снимавшегося вместе с Мюрреем в фильме "А как же Боб?" (1991), рассказал, что компании Walt Disney пришлось нанять телохранителей для защиты от Мюррея, который вел себя агрессивно.

Представители актера пока не прокомментировали предъявленные обвинения.