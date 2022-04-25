71-летний Билл Мюррей обвинен в неподобающем поведении на съемках

Источник рассказал Page Six, что актер позволял себе лишнее в общении с женщинами.
"Он распускал руки. Не то чтобы он дотрагивался до каких-то интимных мест, но он мог обнять женщину, потрогать ее волосы, подергать за хвост - всегда с юмором", - цитирует Spletnik.ru.
Источник отметил, что все любят Билла, но, хоть он и не совершал ничего противозаконного, некоторым женщинам было некомфортно. Допускается, что так он перешел черту.
Сын актера Ричарда Дрейфусса, снимавшегося вместе с Мюрреем в фильме "А как же Боб?" (1991), рассказал, что компании Walt Disney пришлось нанять телохранителей для защиты от Мюррея, который вел себя агрессивно.
Представители актера пока не прокомментировали предъявленные обвинения.
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