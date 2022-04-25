Лазарев, удаливший посты в поддержку Украины, выступит "ZаРоссию"
Российский артист Сергей Лазарев, ранее осуждавший войну в Украине, "переобулся". Теперь его имя указано на афише концерта в поддержку России.
Российский артист Сергей Лазарев, ранее осуждавший войну в Украине, "переобулся". Теперь его имя указано на афише концерта в поддержку России.
Известно, что Сергей Лазарев анонсировал выступление в музыкально-патриотическом марафоне "ZaРоссию" на площади Петра Великого в Липецке.
Напомним, что 24 февраля он публично осудил военные действия, развязанные Россией в Украине, а после этого удалил свои посты.
Афиша концерта "ZaРоссию" с участием Сергея Лазарева и певицы Жасмин появилась на сайте города Липецка. Мероприятие запланировано на 29 апреля.
Ранее Сергей Лазарев открыто раскритиковал войну в Украине. Он назвал происходящее именно войной, а не "спецоперацией". Позднее исполнитель закрыл свой аккаунт в Instagram, а затем заявил, что гордится быть россиянином.
"Я - русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо!" - написал артист в соцсетях.
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