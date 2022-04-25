Опрос: 41% латвийцев пересмотрели свою роль в укреплении обороны страны

В недавнем онлайн-опросе 41% жителей Латвии заявили, что война на Украине заставила их пересмотреть свою роль в укреплении национальной обороны. Из них 18% осознали важность роли в гособороне каждого отдельного человека, а не только вооруженных сил. При этом 23% указали, что, хотя война на Украине в целом и привела к необходимости оценить собственную роль в государственной обороне, есть обстоятельства, которые не позволяют абсолютно всем принимать участие в ее укреплении.

В то же время 27% респондентов считают, что их возможности и знания не смогут способствовать обороноспособности страны, поэтому они с невысокой вероятностью видят свое участие в ней.

По мнению 32% опрошенных, война на Украине не заставила их произвести переоценку своей роли в укреплении национальной обороны, так как это задача профессиональной армии.

Опрос проводился в апреле 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей Латвии.

С начала войны России на Украине до 22 апреля поступило 2516 заявок на службу в Земессардзе. В связи с войной на Украине, которая наглядно демонстрирует важную роль каждого гражданина в национальной обороне, а также целью концепции национальной обороны по увеличению к 2024 году численности Земессардзе до 10 000 человек Министерство обороны начало информационную кампанию "Приходи защищать и укреплять!", призывая граждан вступать в ряды Земессардзе, а также подавать заявки на обучение резервистов.

По данным Минобороны, война на Украине повлияла на интерес людей к службе в Земессардзе: количество заявок стремительно растет, при этом много желающих в возрастной группе до 35 лет. И хотя пропорционально больше заявлений поступает от мужчин, женщины также активно подают заявки на службу в Земессардзе.

Часто одной из причин, почему многие предпочитают не осваивать навыки государственной обороны, являются сложившиеся в обществе мифы, например, о большом количестве времени, которого требует служба, или необходимом высоком уровне физической подготовки. Минобороны отмечает, что службу в Земессардзе или участие в подготовке резервистов можно успешно совмещать с работой или учебой, кроме того, служба позволяет повысить уровень физической подготовки и получить военные навыки с нуля. Главное - желание защитить свою страну, подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

На сайте www.esizemessargs.lv все желающие могут пройти тест и узнать о своих возможностях вступить в Земессардзе.

Вступить в Земессардзе можно независимо от национальности, образования, специальности или опыта. Кандидат должен быть гражданином Латвии в возрасте от 18 до 55 лет со знанием государственного языка не ниже среднего (B1), соответствующим состоянием здоровья и физической подготовкой.

Национальные вооруженные силы организуют базовый курс подготовки резервистов в Алуксне с 6 по 28 августа, на который можно подать заявку в электронном виде до 17 июля, заполнив заявку на сайте www.mil.lv/lv/rezerve/rezervistu-militara-pamatapmaciba.