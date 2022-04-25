Пн, 25.04.2022
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СМИ: США боятся вводить санкции против Кабаевой

Алина Кабаева ФОТО: Reuters/ScanPix

Власти США разработали санкции в отношении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая считается гражданской женой российского президента Владимира Путина, но, по словам источников The Wall Street Journal, санкции до сих пор не применены.

Кабаева в настоящее время является председателем совета директоров пропагандистской медиахолдинг Национальная медиа группа.

По словам источников газеты, официальные лица США обеспокоены тем, что введение санкций в отношении Кабаевой может быть воспринято Кремлем как личный удар по Путину.

Источник в Минфине США предположил, что Путин может агрессивно отреагировать на санкции в отношении Кабаева, и это может привести к новой эскалации российско-американских отношений.

The Wall Street Journal также сообщает, что у Путина и Кабаевой может быть трое детей. Эта информация никогда официально не подтверждалась.

СМИ сообщают, что первый ребенок Кабаевой и Путина родился в Швейцарии в 2015 году, а в 2019 году в Москве у пары родились близнецы. Между тем российские независимые СМИ ранее предполагали, что у Кабаевой и Путина четверо общих детей.

Западные санкции пока что наложены только на двух взрослых дочерей Путина.

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