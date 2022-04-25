СМИ: США боятся вводить санкции против Кабаевой

Кабаева в настоящее время является председателем совета директоров пропагандистской медиахолдинг Национальная медиа группа.
По словам источников газеты, официальные лица США обеспокоены тем, что введение санкций в отношении Кабаевой может быть воспринято Кремлем как личный удар по Путину.
Источник в Минфине США предположил, что Путин может агрессивно отреагировать на санкции в отношении Кабаева, и это может привести к новой эскалации российско-американских отношений.
The Wall Street Journal также сообщает, что у Путина и Кабаевой может быть трое детей. Эта информация никогда официально не подтверждалась.
СМИ сообщают, что первый ребенок Кабаевой и Путина родился в Швейцарии в 2015 году, а в 2019 году в Москве у пары родились близнецы. Между тем российские независимые СМИ ранее предполагали, что у Кабаевой и Путина четверо общих детей.
Западные санкции пока что наложены только на двух взрослых дочерей Путина.
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