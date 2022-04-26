Почему Salt особо вреден для молодежи?

Врач-нарколог, работающий каждый день с детьми, поясняет программе Bez Tabu:

если начать употреблять никотин в раннем возрасте, то отказаться от него совсем невозможно!

"По идее человек вдыхает различные химические вещества. Сам никотин наносит вред как легким, так и сердцу с кровеносными сосудами. Легкие для этого не предназначены. Наибольшему риску подвержены молодые люди, потому что все системы органов у них все еще развиваются", - говорит Лев Полунин, нарколог Детской клинической университетской больницы.

"Легочные альвеолы очень тонкие, в связи с этим их можно повредить вдыхаемыми продуктами, что может привести к астме или хроническому бронхиту".

Больше - в сюжете программы Bez Tabu (на латышском языке):