Вт, 26.04.2022
Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Полина Костюкович, российская фигуристка
Полина Костюкович, российская фигуристка

Почему Salt особо вреден для молодежи?

ФОТО: Shutterstock

Продвижение заменителей сигарет Salt в социальных сетях привлекает повышенное внимание несовершеннолетних, что серьезно волнует родителей.

Врач-нарколог, работающий каждый день с детьми, поясняет программе Bez Tabu:

если начать употреблять никотин в раннем возрасте, то отказаться от него совсем невозможно!

"По идее человек вдыхает различные химические вещества. Сам никотин наносит вред как легким, так и сердцу с кровеносными сосудами. Легкие для этого не предназначены. Наибольшему риску подвержены молодые люди, потому что все системы органов у них все еще развиваются", - говорит Лев Полунин, нарколог Детской клинической университетской больницы. 

"Легочные альвеолы очень тонкие, в связи с этим их можно повредить вдыхаемыми продуктами, что может привести к астме или хроническому бронхиту".

Больше - в сюжете программы Bez Tabu (на латышском языке): 

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