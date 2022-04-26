"Порежь меня, это то, чего ты хочешь". Новое пугающее свидетельство в деле Деппа против Херд

На очередном судебном заседании была представлена аудиозапись, на которой звезда кинофраншизы "Пираты Карибского моря" в буквальном смысле просит жену порезать его ножом. Известно, что этот разговор состоялся в 2016 году в Сан-Франциско. Тогда Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии. "Я был сбит с толку тем, что она захотела пообщаться. Все новости тогда были о том, что я якобы совершил все эти ужасные вещи", - поделился Депп.

Актер решил увидеться с женой, потому что надеялся, что та откажется от обвинений. Однако она не собиралась идти на попятную. Позднее актер не совладал с собой и достал из кармана нож. "Не знаю, что ей было нужно. У меня был нож, я просто вынул его и сказал: "Порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. Ты забрала все. Хочешь моей крови? Возьми". Но она отказалась", - прокомментировал Депп в суде пугающую запись.

Джонни Депп и Эмбер Херд начали встречаться в 2012 году, мужем и женой стали в 2015 году и развелись два года спустя, после чего звезда "Аквамена" обвинила экс-супруга в избиениях. Как доказательства актриса показала синяки и ссадины, которые якобы оставил ей Джонни. Сам Депп отрицал выдвинутые обвинения.

Позже Эмбер также написала колонку для The Washington Post, в тексте которой заявила, что превратилась в жертву домашнего насилия. Ни одного имени в статье Херд не упомянула, но Депп посчитал, что имеется в виду именно он. Актер подал к экс-супруге иск о клевете, его сумма - 50 миллионов долларов.

Ранее 58-летний актер выступил на суде против 35-летней Херд, во время чего заявил, что никогда не поднимал руку на женщину и что обвинения разрушили его карьеру.

"Я этого не заслужил, и мои дети тоже", - заметила актер. Он объяснил, что этим судом пытается "очистить свое имя".

Его цель - правда: "Я сам никогда не доходил до того, чтобы каким-либо образом ударить мисс Херд, и я никогда в жизни не ударил ни одну женщину". По мнению актера, сначала все было "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Джонни Депп также описал один странный "ритуал", который Эмбер делала каждый вечер. По его словам, Херд разувала его и давала бокал вина. Когда же Депп снял ботинки самостоятельно, то чуть не вызвал у жены истерику. Ей не нравилось, когда нарушали ее распорядок, тогда Депп стал замечать странности.

Также актер подтвердил, что ни за какие деньги не согласится вернуться к роли Джека Воробья (от которой его и так отстранили) - даже за 300 миллионов долларов и миллион альпака.

Ранее в суде выступили помощница американской актрисы Кейт Джеймс и психолог актера Лорел Андерсон, которая консультировала пару по семейным вопросам.

Видео: Джонни Депп дает показания в суде против Эмбер Херд