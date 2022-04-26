Вт, 26.04.2022
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  • Костыли и пропадающий голос: у Мартиньша Эглиенса серьезные проблемы со здоровьем

Костыли и пропадающий голос: у Мартиньша Эглиенса серьезные проблемы со здоровьем

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Актер Латвийского национального театра Мартиньш Эглиенс из-за проблем со здоровьем в этом сезоне не выйдет на сцену, сообщает издание Kas Jauns?. Актер практически потерял дар речи и в настоящее время передвигается на костылях.

Издание сообщает, что проблемы с голосом у Эглиенса с осени - актер может произнести лишь несколько слов, после чего его голос пропадает. Кроме того, проблема не только в этом - из-за повреждения ахиллова сухожилия актер передвигается на костылях.

Один из коллег Эглиенса сообщил журналу, что причина состояния  Мартиньша - не опухоль.

"Причина в другом, и она обязательно рано или поздно будет устранена", - сказал источник.

То, что Эглиенс в этом сезоне не вернется на сцену Латвийского национального театра, журналу подтвердила и его представитель Лолита Гравите. "Как только Мартиньш вернется, он продолжит играть свои роли. Если к лету ему удастся излечить хотя бы спортивную травму ноги, даже без голоса он сможет играть в спектакле Skroderdienas Silmačos", - сказала Гравите.

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