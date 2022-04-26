Костыли и пропадающий голос: у Мартиньша Эглиенса серьезные проблемы со здоровьем

Издание сообщает, что проблемы с голосом у Эглиенса с осени - актер может произнести лишь несколько слов, после чего его голос пропадает. Кроме того, проблема не только в этом - из-за повреждения ахиллова сухожилия актер передвигается на костылях.

Один из коллег Эглиенса сообщил журналу, что причина состояния Мартиньша - не опухоль.

"Причина в другом, и она обязательно рано или поздно будет устранена", - сказал источник.

То, что Эглиенс в этом сезоне не вернется на сцену Латвийского национального театра, журналу подтвердила и его представитель Лолита Гравите. "Как только Мартиньш вернется, он продолжит играть свои роли. Если к лету ему удастся излечить хотя бы спортивную травму ноги, даже без голоса он сможет играть в спектакле Skroderdienas Silmačos", - сказала Гравите.