Маркус Рива делится в OnlyFans пикантными снимками

Музыкант сообщил о профиле в OnlyFans своим 130 000 подписчиков в Instagram, поделившись пикантным фото с Гавайев.

В интервью изданию Privātā Dzīve Рива подчеркивает, что содержание его профиля в OnlyFans не является порнографическим. "Я публиковал там неизданные песни, свои размышления, впечатления от путешествий, селфи, видео из жизни", - говорит он.

Чтобы получить доступ к контенту OnlyFans Маркуса Ривы, подписчики должны платить по 12,99 доллара США (около 12 евро) в месяц. Круг подписчиков не слишком велик - в основном это поклонники, которые следят за музыкантом в Instagram.

Напомним, что недавно TVNET выпустил документальный фильм "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?". В фильме своим опытом поделились четыре контент-мейкера из Латвии, работающие на платформе: 18-летняя рижанка Сания, 27-летний повар Зента, 20-летняя няня Эвита и 27-летний специалист по красоте Лилия.

Что говорят близкие молодых девушек и общество в целом об их хобби или выборе профессии, как они начали этим заниматься и как это влияет на их повседневную жизнь, легкие это деньги или тяжелая работа, узнайте в короткометражном фильме TVNET GRUPA!