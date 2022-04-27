Фото ⟩ В центре Риги появился черный куб

Черный куб - ​​один из центральных символов фильма, который у многих ассоциируется с традициями оккультизма. Один из главных героев этой истории, Мартиньш (актер Марцис Лацис), проводит семь дней внутри черного куба, в темноте и изоляции.

Арт-инсталляция - черный куб - ​​будет находиться возле Radisson Blu Latvija Conference & Spa (гостиницы "Латвия") до 10 мая. Любой желающий может подойти к кубу и написать на нем свои беспокойные мысли - от малейшего беспокойства и страха до самых страшных ночных кошмаров. Авторы считают, что куб обладает психотерапевтическим эффектом и магическим образом поглотит мрачные мысли и освободит разум.

Галерея: Арт-инсталляция из фильма "Беспокойные умы" в центре Риги

Фильм "Беспокойные умы" появится в латвийских кинотеатрах с 28 апреля.

Психоделическая драма с элементами черной комедии рассказывает о братьях-художниках Роберте (Том Ауниньш) и Мартиньше, которые готовятся к своей крупнейшей персональной выставке. Чтобы получить творческое вдохновение, Мартиньш на девять дней закрывается в самодельном "черном кубе". Когда он выходит из него, начинается карусель событий. Бессонные ночи и богемный образ жизни уводят братьев в странное путешествие - и в глубины Балтийского моря, и тюрьму, и психоневрологическую больницу, а также уносят их далеко на север к саамским шаманам.

Видео: Трейлер фильма на латышском языке

Галерея: Братья Абеле снимают художественный фильм "Беспокойные умы"

Творческий коллектив фильма

Братьев в фильме играют актеры Том Ауниньш и Марцис Лацис, мецената искусства - Юрис Жагарс. В главных женских ролях – актрисы Дарта Даневича, артистка Даниэла Ветра, Мария Скангале и другие. Режиссеры и сценаристы фильма - Лаурис и Райтис Абеле, оператор Марцис Абеле, режиссер монтажа Арманд Зачс, продюсеры Райтис Абеле, Кристеле Пудане, Роберт Виновскис, главный художник Занда Зейдака. Фильм был снят Tritone Studio и распространен компанией Spektrs. Фильм, созданный Tritone Studio, финансируется Национальным центром кино и Юрмальской городской думой при поддержке Лиепайской городской думы.