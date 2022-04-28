Мадонна рассталась со своим 27-летним бойфрендом

Как сообщают источники издания The Sun, причиной расставания стал плотный график артистки. 63-летняя исполнительница опубликовала сторис в Instagram с намеком на разлад в отношениях с Уильямсом.

"Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совершенно не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинять тебе боль, пока ты не поймешь, что от него нужно уйти", - написала певица.

Из профиля Мадонны также исчезли все совместные снимки с возлюбленным.

Мадонна и Ахламалик познакомились во время тура звезды в 2015 году, когда танцор работал в ее шоу. Они начали встречаться в 2019 году.