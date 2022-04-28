Украине надо учиться быть европейским Израилем

Война в Украине рискует затянуться надолго: из уст премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона прозвучал аж 2023 год. Насколько обоснованны такие прогнозы? Зашла ли в тупик "спецоперация"? Когда участники конфликта смогут прийти к консенсусу? Об этом RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком.
Битва за Донбасс
Еще совсем недавно военные эксперты говорили о начале "битвы за Донбасс", которая должна стать переломным моментом в этой войне. Мол, к 9 мая Путину нужны победы. Однако, хотя боевые действия и продолжаются, заметных успехов у агрессора не видно. Тем временем, как сообщает Русская служба BBC, в приграничных с Украиной регионах России прозвучали взрывы, а ФСБ РФ объявила о задержании диверсантов.
Отметим, что украинских защитников, похоже, вдохновил визит на высшем уровне из-за океана: в конце минувшей недели в Киев в обстановке строжайшие секретности прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Как сообщает DW, Блинкен и Остин пообещали Украине и ее союзникам новый пакет военной помощи на общую сумму 713 млн долларов. Из этой суммы 322 млн долларов будет выделено Киеву, а остальное - тем 15 странам, которые поставляли Украине вооружение, с тем чтобы они могли восполнить образовавшийся дефицит в собственных арсеналах.
Однако планы у России все еще амбициозные: на днях исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил, что задача российских войск на втором этапе "спецоперации" - установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым. Кроме того, Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, пишет "Медуза".
При этом Россия подчеркивает, что готова решать вопросы мирным путем: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинской стороне передан проект "мирного договора" и что теперь, мол, мяч на стороне Киева. Однако, как пишет BBC со ссылкой на собственные источники, "и Киев, и Москва отдают себе отчет: исход войны будет решаться прежде всего на поле боя. Смысл переговоров на данный момент - определить базовые правила, по которым Украина и Россия будут жить в будущем, чтобы подобные войны не повторялись, а точнее - решить, какие документы нужно обсуждать и подписывать после того, как замолкнут орудия".
Итак, как же дальше будут разворачиваться события?
Споткнулись о Мариуполь
"Ранее украинский генштаб делал заявление, что началось наступление российских войск на Донбассе и есть три сценария, как это может выглядеть. У россиян есть большое искушение осадить украинские войска в разных вариантах - или создав большой "котел" на Донбассе, или создавая малые окружения, либо начав одновременное наступление по всей линии фронта. На данный момент действительно нет такой грандиозной картины битвы за Донбасс, которую предрекали эксперты.
Определенные успехи у российских войск есть, но этого мало, чтобы говорить о масштабном наступлении. Но существенные успехи есть и украинских военных. Надо понимать, что Россия столкнулась с рядом затруднений. Первое - это Мариуполь: по оценкам экспертов, российская группировка там состоит примерно из 15 тыс. солдат. Естественно, это оттягивает часть российских войск, сковывает инициативу и не приносит серьезных успехов, чтобы Путин протранслировал это российским массам.
Второе - российская сторона сильно растянула линию фронта, при этом российские войска не имеют никакого стратегического преимущества, хотя на ряде направлений у них перевес.
Третье - Украине нужно время для доукомплектации вооруженных сил передовой западной техникой и мы это время получаем. Собственно, именно об этом и шел предметный разговор во время визита Блинкена и Остина. Украине нужно тяжелое вооружение, которое позволит планировать серию контрнаступательных действий. Именно поэтому Россия и нанесла удары по железнодорожным станциям в Украине: чтобы затруднить поставки вооружения", - говорит Олег Постернак.
"Россияне воюют прежде всего живой силой, количеством и грандиозностью. А украинцы берут маневренностью, аккуратностью, ассиметричностью. Они берегут жизнь каждой дивизии и каждого украинского солдата. То есть мы имеем дело с двумя стратегиями войны", - добавил эксперт.
"Сейчас Путин, возможно, и хотел бы выйти из этой войны, но вряд ли он сможет сохранить при этом лицо. Хотя и при любых раскладах он его уже не сохранит - даже если выиграет битву за Донбасс. Достаточно посмотреть, как бурно и негативно реагировала российская общественность, имеющая доступ к каким-то альтернативным каналам информации на то, что произошел отвод российских войск из-под Киева, и других городов. И не менее бурно реагировали на удар по крейсеру "Москва", который ушел на дно. Ведь фактически большинство россиян наблюдают за этой войной по телевизору: у них над головой ракеты не летают.
Но с учетом санкционного давления, которое нарастает, и угрозой дефолта, который может быть объявлен 4 мая, все может измениться. Хотя его последствия немного преувеличиваются для рядового россиянина, для имиджа страны в целом это очень серьезно", - говорит Олег Постернак.
"В принципе, Путин может провести парад 9 мая и не имея масштабных успехов: чтобы минимизировать экономические риски и объявить, что цели "спецоперации" достигнуты - контроль над сознанием россиян позволяет ему это делать. А дальше, например, вывести диалог в сторону мирного соглашения с Украиной и заявить, что он добился нейтралитета Украины. Ведь чем дальше, тем сильнее чувствуются санкции: российские суда не пускают в порты, фуры и грузоперевозки сильно пострадали, торговый баланс сейчас жутко трещит по швам, не говоря уж о банковских расчетах и инфляции", - считает эксперт.
Большая игра?
Что касается перспективы "установление Россией полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым", то Олег Постернак подчеркивает, эта фраза озвучена чином из Центрального военного округа - это группировка совершенно далека от Украины, причем сам он является "исполняющим обязанности".
"Скорее, это тестовое заявление, цель которого - напугать Украину и заставить принять положения мирного соглашения, которое, со слов Пескова, было недавно подано украинской стороне", - говорит эксперт. И добавляет, что официальный Киев пока что воздерживается от комментариев по поводу соглашения: скорее всего, там содержатся неприемлемые и унижающие Украину условия. Так что Россия перешла к угрозам.
"Наш президент заявлял, что если будет хотя бы намек на псевдореферендум в Херсонской области, то никакого мирного соглашения с Россией не будет".
Отметим, что хотя весь цивилизованный мир ждет с нетерпением завершения войны, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что полномасштабная война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. Олег Постернак подчеркивает, что эта фраза прозвучала на пресс-конференции в Индии: во время встречи на высшем уровне. "Индия сейчас занимает нейтральную позицию к РФ и заинтересована в ее энергоносителях. Так что фактически Джонсон просто подпугивал своего индийского коллегу затяжным конфликтом, что может очень сильно навредить как продовольственному балансу, так и торгово-экономической инфраструктуре всей мировой торговли. Отсюда и апокалиптические прогнозы".
Кроме того, добавляет эксперт, что война - это не только боевые действия и ракетные обстрелы, она имеет и холодную и горячую фазу: "В Украине война идет с февраля 2014 года, когда был аннексирован Крым и горячая фаза фактически продолжалась до весны 2015 и подписания Минских соглашений.
После этого был тайм-аут и сейчас опять горячая фаза. Украине надо учиться быть европейским Израилем - пересматривать как систему военной подготовки всех граждан Украины, независимо от специальности и возраста, так и подход к вооружению и оборонной промышленности".
Ядерная угроза
Отметим, что недавно из уст высших российских должностных лиц вновь прозвучала фраза об угрозе ядерной войны. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью на Первом канале, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность. При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы состоит в том, что ядерная война недопустима", - сообщает "Радио Свобода".
Олег Постернак говорит, что предпосылки для использования тактического ядерного оружия, или химического (бактериологического) могут возникнуть, когда Украина достигнет очень существенного военного преимущества и нанесет России репутационный удар по военной инфраструктуре: например, заход украинских войск в Крым иди деоккупация ОРДЛО. Тогда Россия может всерьез задуматься о применение тактического ядерного оружия.
Однако может быть и другой мотив - если Россия захочет продемонстрировать свою силу перед Западом: это может быть взрыв ядерной боеголовки над каким-то полигоном и т. п. Но надо понимать, хотя россияне в основном рукоплещут начатой "спецоперации", возможности использования ядерного вооружения отнюдь не пользуется всенародным одобрением. Рейтинга это Путину не добавит, к тому же все прекрасно понимают, что будет ответ со стороны НАТО.
Подъем патриотизма
Если вернуться к теме мирного договора, то хотя переговоры продолжаются в рамках рабочих групп, говорить об успехах пока рано. "На каком-то этапе украинцы надеялись на быстрое мирное соглашение: в принципе, Украину устраивает закрепление нейтралитета, но для этого требуется изменить конституцию, а для этого нужен референдум. Но это возможно только на деоккупированных территориях, а для этого Россия должна отвести войска на позиции, которые были до 24 февраля. На этом мы стоим. Россия понимает, что ничего тут изменить не может и поэтому может перейти к другому сценарию: махнуть на мирные переговоры.
СМИ пишут, что Путин охладел к мирному соглашению, но скажу больше - аналогичный настрой и в Украине. Ведь украинское общество может неоднозначно воспринять такую сделку с Россией - даже если в соглашении будет больше пунктов в пользу Украины.
Милитаристский дух, который сейчас охватил всю украинскую нацию, подъем патриотический, военные успехи - они окрылили не только военных, но и политиков. Так что, скорее, мирное соглашение возможно, когда кто-то поймет, что война на истощение - это сильное испытание для каждой страны. Ведь огромная Россия сейчас оголяет другие критические направления - Дальний Восток, Кавказ и т. п.: им затяжная война категорически невыгодна. Это выгодно, отчасти, Западным странам, которые в сухом остатке получают жуткое ослабление России и нивелируют ее потенциал во взаимоотношениях с Китаем. Запад такой стратегии придерживается, но параллельно является мощным союзническим плечом для Украины", - подытожил эксперт.
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