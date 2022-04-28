Украине надо учиться быть европейским Израилем

При этом Россия подчеркивает, что готова решать вопросы мирным путем: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинской стороне передан проект "мирного договора" и что теперь, мол, мяч на стороне Киева. Однако, как пишет BBC со ссылкой на собственные источники, "и Киев, и Москва отдают себе отчет: исход войны будет решаться прежде всего на поле боя. Смысл переговоров на данный момент - определить базовые правила, по которым Украина и Россия будут жить в будущем, чтобы подобные войны не повторялись, а точнее - решить, какие документы нужно обсуждать и подписывать после того, как замолкнут орудия".

Итак, как же дальше будут разворачиваться события?

Споткнулись о Мариуполь

Политтехнолог Олег Постернак ФОТО: Из личного архива

"Ранее украинский генштаб делал заявление, что началось наступление российских войск на Донбассе и есть три сценария, как это может выглядеть. У россиян есть большое искушение осадить украинские войска в разных вариантах - или создав большой "котел" на Донбассе, или создавая малые окружения, либо начав одновременное наступление по всей линии фронта. На данный момент действительно нет такой грандиозной картины битвы за Донбасс, которую предрекали эксперты.

Определенные успехи у российских войск есть, но этого мало, чтобы говорить о масштабном наступлении. Но существенные успехи есть и украинских военных. Надо понимать, что Россия столкнулась с рядом затруднений. Первое - это Мариуполь: по оценкам экспертов, российская группировка там состоит примерно из 15 тыс. солдат. Естественно, это оттягивает часть российских войск, сковывает инициативу и не приносит серьезных успехов, чтобы Путин протранслировал это российским массам.

Второе - российская сторона сильно растянула линию фронта, при этом российские войска не имеют никакого стратегического преимущества, хотя на ряде направлений у них перевес.

Третье - Украине нужно время для доукомплектации вооруженных сил передовой западной техникой и мы это время получаем. Собственно, именно об этом и шел предметный разговор во время визита Блинкена и Остина. Украине нужно тяжелое вооружение, которое позволит планировать серию контрнаступательных действий. Именно поэтому Россия и нанесла удары по железнодорожным станциям в Украине: чтобы затруднить поставки вооружения", - говорит Олег Постернак.

"Россияне воюют прежде всего живой силой, количеством и грандиозностью. А украинцы берут маневренностью, аккуратностью, ассиметричностью. Они берегут жизнь каждой дивизии и каждого украинского солдата. То есть мы имеем дело с двумя стратегиями войны", - добавил эксперт.