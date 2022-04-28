СМИ: Би-2 отменили концерт в Омске из-за символа Z

Причиной стал баннер "Za президента". Его не сняли со сцены перед концертом.

Сначала организаторы концерта завесили растяжку черным полотном, однако руководство площадки попросило их убрать ткань.

Предыдущие концерты в Иркутске и Новосибирске прошли без препятствий и политической символики.

Другая российская рок-группа ДДТ отменила запланированный на 22 апреля концерт в Тюмени, так как организаторы мероприятия настаивали на том, чтобы на сцене была огромная буква Z. Другого концертного зала в Тюмени группе найти не удалось.

Комментарий "Би-2" на официальной странице группы во "ВКонтакте":

"В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление - однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить.

Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели.

Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников.

Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены".