СМИ: Би-2 отменили концерт в Омске из-за символа Z
Рок-группа "Би-2" отменила концерт в Омске за 15 минут до его начала, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местное издание Om1.ru.
Рок-группа "Би-2" отменила концерт в Омске за 15 минут до его начала, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местное издание Om1.ru.
Причиной стал баннер "Za президента". Его не сняли со сцены перед концертом.
Сначала организаторы концерта завесили растяжку черным полотном, однако руководство площадки попросило их убрать ткань.
Предыдущие концерты в Иркутске и Новосибирске прошли без препятствий и политической символики.
Другая российская рок-группа ДДТ отменила запланированный на 22 апреля концерт в Тюмени, так как организаторы мероприятия настаивали на том, чтобы на сцене была огромная буква Z. Другого концертного зала в Тюмени группе найти не удалось.
Комментарий "Би-2" на официальной странице группы во "ВКонтакте":
"В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление - однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить.
Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели.
Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников.
Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены".
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