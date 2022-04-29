Видео ⟩ Солист группы "Друга Ріка" о Пугачевой, сгоревшем доме и концерте в Риге

Он отметил, что "когда ты просыпаешься от российских бомб" и "стонет земля", то петь на украинском - "это не национализм, а необходимость". Это идентификация нации. Музыкант заметил, что в Украине сейчас убивают даже русских: "Нация - это те, кто говорит на определенном языке".

Он понимает, что своей музыкой и обращением он может помочь украинским защитникам. Воевать он не умеет. Дом Валерия недалеко от Гостомеля разрушила упавшая бомба. Так вышло, что он видел российские вертолеты и бой, который происходил недалеко от аэропорта в Гостомеле. Даже разрушенный дом не убедил родных Валерия в России в том, что украинцы защищают свои земли.

Валерий сегодня занимается музыкой и дает концерты, чтобы собрать деньги для украинской армии. Старший сын Харшина сейчас в рядах ВСУ.

"Если уж совсем не останется воинов, будет призыв, и я пойду", - сказал артист, добавив, что он на данный момент в листе ожидания для вступления в тероборону.

Валерий Харшин пытался с помощью видео поговорить с Ильей Лагутенко, группой "Би-2", Борисом Гребенщиковым, Земфирой, Сергеем Шнуровом. Он обратился к Алле Пугачевой, с которой давно знаком. Примадонна ему не ответила, но все видят, что делает Максим Галкин в соцсетях. Харшин полагает, что это должно иметь вес.

Он может понять тех российских артистов, которые не высказываются. По мнению Харшина, они боятся. Эму даже их где-то жалко. Те, кто громко заявил о свой позиции - это пример для их коллег. Они могут что-то изменить. Валерий не понимает, как жить в РФ. Он там не был 8-9 лет. Быть может, то, что они делают - это подвиг.

"Самая ужасная часть из них, это которая боится потерять нажитое, боится признаться себе, что они часть этого зла. Понимают, что они своим мнением и позицией могут повлиять на несколько человек в этой конченой стране, но они молчат!.. Я не имею претензий к тем, кто с чистым сердцем поддерживает политику партии и Путина. Их просто для меня нет", - сказал Харшин.

Напомним, 30 апреля в ночном клубе "First Мир" состоится благотворительный концерт украинской рок-группы "Друга Ріка".

"Дру́га Ріка́" - украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996 года в Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рок с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000 году группа была названа "Открытием года" и получила множество музыкальных наград, а также была награждена премией "Української хвилі".

Коллектив на сцене уже более 25 лет и за это время выпустил 7 студийных альбомов и снял 25 клипов, которые на YouTube собрали свыше 20 миллионов просмотров.

В Риге музыканты выступят с особой концертной программой, в которой исполнят свои лучшие композиции. Сейчас у артистов благотворительный концертный тур по Европе с программой "Кто, если не мы?". Средства, собранные с концертов, пойдут на помощь Украине.

Видео: Интервью с Валерием Харшиным