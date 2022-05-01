Ксения Собчак разводится, а Андрей Губин стал опасен для окружающих?

Стоит сразу сказать, что это не первый раз, когда журналисты разводят Ксению Собчак и Константина Богомолова. На этот раз поводом стал отъезд журналистки в Израиль и явное одиночество режиссера, которое он демонстрировал в соцсетях.

Некоторые СМИ поделились предположениями, что Ксения Собчак могла вернуть к своему бывшему супругу - Максиму Виторгану, который по слухам сейчас находится в Израиле.

Ко всему поклонники Богомолова заметили одно маленькое сердечко, поставленное под постом режиссера в соцсетях. Автор комментария - бывшая супруга режиссера, актриса Дарья Мороз.

Несколько дней назад Константин Богомолов положил конец этим слухам. Театр на Малой Бронной, которым он руководит, вновь открылся после долгой реставрации. Богомолов пригласил зрителей оценить обновленные интерьеры исторического здания. Поздравить мужа с новосельем пришла и Ксения Собчак.

"Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда то фото - референс того как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось - в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так и двигались дальше. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал) Впрочем, не серый - блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая", - написал Богомолов под совместным фото.

Скандальная российская журналистка Алена Жигалова указала, что Андрей Губин представляет серьезную опасность для себя и окружающих. Она уверена, что его рассказы о тяжелом недуге - это ложь.

Жигалова заявила, что звезда 90-х уже давно страдает от тяжелой алкогольной зависимости, которая и привела к неизлечимой болезни.

"Прозопалгия - это боль в лице, часто симптом психического заболевания из-за алкоголизма. У Андрея бред преследования, паранойя. Губин опасен для себя и для окружающих, потому что он агрессивен, его необходимо изолировать", - приводит Жигалова слова нарколога Василия Шурова в своем Telegram-канале.

Андрей Губин никак это заявление не прокомментировал.

Напомним, 47-летний некогда популярный российский певец Андрей Губин страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Сейчас он проживает в четырехкомнатной московской квартире, из которой его выживают соседи.

Андрей Губин ФОТО: Кадр из видео