Петицию с требованием убрать Эмбер Херд из каста фильма "Аквамен 2" подписали миллионы

В петиции размещено обращение к кинокомпаниям Warner Bros. и входящей в нее DC Entertainment, о требовании исключить Эмбер Херд из каста фильма "Аквамен 2" из-за нового судебного разбирательства о домашнем насилии и клевете между актрисой и ее бывшим мужем Джонни Деппом.

Авторы петиции называют "доказанным", что Херд - домашняя насильница и агрессор.

Данная петиция была составлена в 2019 году, однако тогда продюсер "Акамена 2" Питер Сафран заявил, что открытое письмо никогда не повлияет на выбор актерского состава.

Напомним, сейчас суд в Вирджинии рассматривает иск Джонни Деппа о клевете, поданный против бывшей супруги - Эмбер Херд. Актер потребовал от бывшей жены 50 миллионов долларов за клевету в статье 2018 года для издания The Washington Post, в которой она заявила, что пережила домашнее насилие.

Артист также утверждает, что, выдвинутые обвинения в его адрес - это попытка разрушить его карьеру.