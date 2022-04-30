Сб, 30.04.2022
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Лайма Вайкуле, латвийская певица

СМИ: Анджелину Джоли видели во львовском кафе

Американская актриса Анджелина Джоли ФОТО: Скриншот с видео Facebook

Американская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов и посетила одну из городских кофеен, об этом сообщают Telegram каналы.

В сети появилось видео, на котором видно, как актриса зашла перекусить в одно из львовских кафе.

Голливудская звезда с первых дней войны занимала активную гражданскую позицию и призывала помогать украинским гражданам.

Анджелина Джоли также является послом доброй воли ООН и много сил отдает помощи беженцам.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", - так комментирует свое видео украинская журналистка Майя Подгородецкая, которая поделилась видеозаписью в своем Facebook.

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