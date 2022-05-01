Пн, 2.05.2022
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Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums

"Би-2" объяснили отмену концерта в Омске

"Би-2" в Лиепае ФОТО: Septembre Photography/Пресс-фото

Ранее СМИ сообщали, что российская группа "Би-2" отказалась выступать на фоне баннера "Za президента" и российского триколора на стадионе "Красная звезда" в Омске. Концерт был отменен за 15 минут до начала. Музыканты объяснили, что администрация не пускала зрителей в зал. Об этом пишет Esquire. 

В сообществе группы во "ВКонтакте" участники группы объяснили, что сотрудники стадиона перед концертом заблокировали входы для зрителей и выставили дополнительную охрану.

Следом внезапно начался демонтаж декораций, хотя, по словам группы "Би-2", любые изменения внешнего вида зала были заранее согласованы.

"К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение", - указано в публикации.

Представители артистов заметили, что "пытались достучаться до администрации площадки", но их не услышали. Группа извинилась перед слушателями и пообещала вернуть билеты за концерт.

Ранее издание "Омск-информ" писало о том, что несколько тысяч зрителей около часа ждали начала концерта. После к ним вышел первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник и заявил, что группа якобы отказалась выступать на фоне баннера "Za президента" и российского триколора.

В свою очередь коллектив "Би-2" заявили, что придерживаются концепции "без политики", а к ним на концерты приходят разные люди. 

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