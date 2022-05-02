De Facto: В рядах "антиваксеров" произошел раскол. Кого поддержат на выборах - еще не решили

Интервью с Линдерманом вышло на YouTube на следующий день. Говорили о поэзии, ковиде и вакцинах.

О войне у Линдермана ничего не спрашивали, однако глядя на его Facebook становится ясно, на чьей он стороне. Например, 14 марта он призывал провести субботник, чтобы очистить, как он сам сказал "антирусскую свалку", подразумевая под этим плакаты в поддержку Украины напротив посольства России.

По телефону он сказал LTV, что в последнее время от правозащитных учреждений он никаких претензий не получал, а о войне говорить не хочет.

"Я, честно говоря, не хочу об этом говорить, так как сегодня пояснять свою позицию опасно, за это будет уголовная ответственность", - сказал Линдерман.

Другие гости передачи Мамыкина у себя в Facebook возражают как против флагов Украины, так и против поставок оружие Украине, например, Каспарс Ласис. Похожее мнение в Европарламенте высказала и депутат от левых из Ирландии, которая вместе с лидером Русского союза Латвии Татьяной Жданок и еще несколькими депутатами не поддержала резолюцию против российской агрессии в Украине. "Чем больше оружия вы вкачаете в Украину, тем больше будет углубляться война, тем больше украинцев умрет", - с таким заявлением в зале пленарных заседаний выступила европарламентарий Клэр Дэйли.

В начале марта СГБ за оправдание военных преступлений и разжигание этнической ненависти задержала Айвиса Василевскиса, одного из создателей подвальных передач.

После этого коллектив раскололся. Часть передач пропала, на их место пришли другие.

Студию покинул, например, музыкант Каспар Пудникс, который недавно привлек внимание СМИ, заявив, что развернутый напротив окон посольства России плакат с изображением похожего на скелет Владимира Путина разжигает ненависть, и что народ Украины виновен в том, что с ним происходит.

Пудникс пояснил свой уход из студии так: "Атмосфера стала насыщенной корыстными политическими интересами, которые по-прежнему маскируются под заботу о людях. И меня пытались привлечь к созданию "правильного" содержания, однако неудачно".

Теперь там участие принимает и торговец водой Янис Плявиньш, который зимой с единомышленниками решил основать новое свободное государство. В одной из подвальных передач он жаловался, что контролер СМИ без обоснования закрыл его портал Mainām pasaule вместе с еще 70 порталами, распространяющими российскую пропаганду. Плявиньш это решение оспорил.

Однако Telegram-канал Плявиньша и единомышленников продолжает работу, в нем появляется различная тиражируемая Россией ложь, например, что большинство украинцев в Мелитополе поддерживают "военную операцию" России и просят русских остаться, и что Россия якобы опубликовала доказательства того, что Украина хочет распылить опасные патогены, разработанные в финансируемых США лабораториях.

На вопрос, не задавали ли ему правозащитные учреждения вопросы по поводу содержания Telegram-канала, Плявиньш ответил, что нет: