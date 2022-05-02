Пн, 2.05.2022
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De Facto: В рядах "антиваксеров" произошел раскол. Кого поддержат на выборах - еще не решили

Каспар Пудникс, Янис Плявиньш, Арнольд Бабрис ФОТО: Edijs Pālēns/Ieva Leiniša/ Sintija Zandersone/ LETA/TVNET kolāža

В подземной студии в центре Риги, в которой создаются некоторые программы противников вакцин, в последние недели произошел раскол - оставшиеся там теперь решают, какую партию поддержать на осенних выборах в Сейм, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.

Передача напоминает, что в начале марта Служба государственной безопасности (СГБ) за оправдание военных преступлений задержала одного из наиболее заметных ковид-скептиков - Айвиса Василевскиса, его единомышленники в своих высказываниях о войне в Украине очень осторожны. В их передачах война не является темой номер 1, однако если ее касаются, то на стороне Украины никто открыто не выступает, чаще всего используются слова "за мир" и "против войны", что может и не означать осуждения России.

Передача De Facto еще в прошлом году рассказывала о передачах ковид-отрицателей, которые создаются в одном из подвалов в центре Риги. Передаче удалось найти подтверждение, что передачи снимают в здании на углу улиц Кр. Барона и Гертрудес.

В конце марта De facto зафиксировала у дома предпринимателя Арнольда Бабриса, которого в подвале видели ни раз. Вскоре появился и инициатор референдума о русском языке Владимир Линдерман. Было видно, что он чего-то ждет. Спустя пару минут из здания вышел бывший европарламентарий, журналист Андрей Мамыкин. Они поздоровались за руку и зашли внутрь.

Интервью с Линдерманом вышло на YouTube на следующий день. Говорили о поэзии, ковиде и вакцинах.

О войне у Линдермана ничего не спрашивали, однако глядя на его Facebook становится ясно, на чьей он стороне. Например, 14 марта он призывал провести субботник, чтобы очистить, как он сам сказал "антирусскую свалку", подразумевая под этим плакаты в поддержку Украины напротив посольства России.

По телефону он сказал LTV, что в последнее время от правозащитных учреждений он никаких претензий не получал, а о войне говорить не хочет.

 "Я, честно говоря, не хочу об этом говорить, так как сегодня пояснять свою позицию опасно, за это будет уголовная ответственность", - сказал Линдерман.

Другие гости передачи Мамыкина у себя в Facebook возражают как против флагов Украины, так и против поставок оружие Украине, например, Каспарс Ласис. Похожее мнение в Европарламенте высказала и депутат от левых из Ирландии, которая вместе с лидером Русского союза Латвии Татьяной Жданок и еще несколькими депутатами не поддержала резолюцию против российской агрессии в Украине. "Чем больше оружия вы вкачаете в Украину, тем больше будет углубляться война, тем больше украинцев умрет", - с таким заявлением в зале пленарных заседаний выступила европарламентарий Клэр Дэйли.

В начале марта СГБ за оправдание военных преступлений и разжигание этнической ненависти задержала Айвиса Василевскиса, одного из создателей подвальных передач.

После этого коллектив раскололся. Часть передач пропала, на их место пришли другие.

Студию покинул, например, музыкант Каспар Пудникс, который недавно привлек внимание СМИ, заявив, что развернутый напротив окон посольства России плакат с изображением похожего на скелет Владимира Путина разжигает ненависть, и что народ Украины виновен в том, что с ним происходит.

Пудникс пояснил свой уход из студии так: "Атмосфера стала насыщенной корыстными политическими интересами, которые по-прежнему маскируются под заботу о людях. И меня пытались привлечь к созданию "правильного" содержания, однако неудачно".

Теперь там участие принимает и торговец водой Янис Плявиньш, который зимой с единомышленниками решил основать новое свободное государство. В одной из подвальных передач он жаловался, что контролер СМИ без обоснования закрыл его портал Mainām pasaule вместе с еще 70 порталами, распространяющими российскую пропаганду. Плявиньш это решение оспорил.

Однако Telegram-канал Плявиньша и единомышленников продолжает работу, в нем появляется различная тиражируемая Россией ложь, например, что большинство украинцев в Мелитополе поддерживают "военную операцию" России и просят русских остаться, и что Россия якобы опубликовала доказательства того, что Украина хочет распылить опасные патогены, разработанные в финансируемых США лабораториях.

На вопрос, не задавали ли ему правозащитные учреждения вопросы по поводу содержания Telegram-канала, Плявиньш ответил, что нет:

"В какой связи в демократическом государстве кто-то должен этим интересоваться. Подумайте логически. Я понимаю, что вашей оплаченной пропаганде эта информация не нравится, вы об этом просто молчите".

Владелец дома на углу улиц Барона и Гертрудес не захотел раскрывать De facto, кто оплачивает аренду подвала, в котором оборудована студия, и платит ли за это кто-то вообще. Частый участник передач предприниматель Арнольд Бабрис утверждает, что каждый из вовлеченных в студию что-то платит и работает бесплатно. На вопрос, почему в передачах мало прикасаются к тематике войны, Бабрис отметил, что эфир этим перегружен и Украине нужно помогать практически, что лично он и делает.

"Я считаю, что Украина воюет правильно. Есть агрессор, есть напавший, и Украине нужно защищаться. Я считаю, что Украина очень демократическое, но коррумпированное государство", - сказал Бабрис. О своих коллегах он отметил: "Думают так же. Может быть с отдельными исключениями, так как за всех я ответить не могу".

Бабрис рассказал, что сейчас вместе с единомышленниками еще оценивает, какую политическую силу поддержать на ожидаемых осенью выборах.

"Возможно, мы [с кем-то] подпишем договор, мы дадим может быть список людей, которых поддержим, пропиарим", - сообщил о планах Бабрис.

Во время пандемии люди так называемой "Платформы свободы" принимали участие в пикетах различных политических сил, в том числе в мероприятиях, организованных партией Айнара Шлесерса. Как утверждает Бабрис, с депутатом Сейма Алдисом Гобземсом они разошлись, так как депутат не включил в свою программу важные вещи.

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